Đòi sổ đỏ mang đi cầm cố bất thành, con trai cầm kéo đâm cha đẻ

Theo cáo trạng, do nợ nần và cần vốn kinh doanh, Nguyễn Tuấn Anh nhiều lần yêu cầu cha mẹ đẻ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để mang đi cầm cố. Bị từ chối, Tuấn Anh nảy sinh bực tức, khiến mâu thuẫn gia đình thường xuyên căng thẳng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại phiên xử.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3/2/2026, biết cha mẹ đang ở nhà người thân tại tổ dân phố Tây Trinh (phường Sông Trí), Tuấn Anh giấu sẵn một nửa chiếc kéo bằng kim loại vào túi quần rồi tìm đến. Tại đây, Tuấn Anh tiếp tục gặng hỏi về sổ đỏ.

Thấy cha im lặng, Tuấn Anh lớn tiếng rồi hai bên xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, Tuấn Anh đã rút nửa chiếc kéo thủ sẵn đâm một nhát trúng vào vùng bắp tay trái của cha mình. Hậu quả, người cha tổn thương cơ thể 3%, phải nhập viện cấp cứu.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Tuấn Anh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Trước đó, đối tượng cũng đã có 1 tiền sự về hành vi “Hủy hoại tài sản của người khác”.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, cha đẻ là người có công với cách mạng và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Do hung khí không phải vũ khí quân dụng nên bị cáo không bị xử lý thêm tội danh khác.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Tác giả: Hoàng Diệu

Nguồn tin: congly.vn