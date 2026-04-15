ĐT Việt Nam thêm lợi hại với bộ ba Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son

Đình Bắc từng vô duyên thế nào?

Sau Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc là hiện tượng mới của bóng đá Việt Nam. 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo tại VCK U23 châu Á 2026 giúp anh trở thành người hùng mới trong mắt những người hâm mộ trẻ tuổi. Con số kể trên cũng giúp anh tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà. Đó là trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á!

Nghịch lý thay, Đình Bắc lại tịt ngòi trong một quãng thời gian rất dài tại V.League, trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Không hẳn Đình Bắc mắc “bệnh ngôi sao” dẫn đến phong độ kém cỏi hậu giải trẻ châu lục. Đơn giản, cái duyên ghi bàn không đến với chàng trai sinh năm 2004. Đơn cử như trước Ninh Bình tại vòng 12, anh đưa bóng vào cầu môn đối thủ ở phút 83 nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đình Bắc từng nhiều lần vô duyên tại V.League trước khi 'thông nòng' - Ảnh: Phan Tùng

Tới trận lượt đi gặp Tampines Rovers ở vòng 1/8 AFC Champions League Two, Đình Bắc đã được trọng tài công nhận bàn thắng nhưng điều đáng tiếc là sau đó CLB Công an Hà Nội lại bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Điều đó khiến bàn thắng của Đình Bắc bị hủy bỏ. Tới trận lượt về trước đại diện Singapore, Đình Bắc cũng được ăn mừng nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng sau khi tham khảo VAR vì đồng đội của anh phạm lỗi trước đó. Hay như trở lại V.League và gặp HAGL cuối tháng 2, tiền đạo người Nghệ An lại bị cột dọc từ chối, sau một pha dứt điểm kỹ thuật.

Phải chờ đến ngày thứ 500 tại V.League, trong màn so tài với Đà Nẵng ở vòng 17, Đình Bắc mới “thông nòng”. Phút 30, từ một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, Đình Bắc thoát xuống bên cánh phải. Thủ môn Nguyễn Văn Toản của Đà Nẵng lao ra khỏi vòng cấm với ý định giải nguy. Tuy nhiên, anh lại phá hụt bóng, tạo điều kiện để cầu thủ người Nghệ An dẫn bóng thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm về gôn trống…

HLV Kim Sang Sik hào hứng với bộ ba tấn công

… Pha lập công ấy như giải toả mọi gánh nặng về tâm lý cho Đình Bắc. Cũng trong trận đấu với đại diện Đà thành, anh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Hiệu suất săn bàn của Đình Bắc tiếp tục tăng lên ở trận kế tiếp. Trước PVF-CAND, anh là người ghi bàn duy nhất trong trận hoà 1-1 của CLB Công an Hà Nội.

“Tôi rất vui khi ghi bàn trở lại ở V.League. Tôi muốn cảm ơn các anh, Ban huấn luyện đã luôn tin tưởng và hỗ trợ từ sân tập đến thi đấu. Những bàn thắng đầu tiên có được ở V.League 2025/26 giúp tôi thêm tự tin. Hy vọng, tôi có thể cùng toàn đội hướng đến những kết quả tích cực tiếp theo. Toàn đội sẽ duy trì sự tập trung, giữ phong độ tốt nhất đến hết mùa”, Đình Bắc hồ hởi bày tỏ.

Đình Bắc có thể là mảnh ghép quan trọng ở bộ ba tấn công của ĐT Việt Nam

Việc Đình Bắc bén duyên trở lại trước cầu môn đem đến niềm vui cho HLV Mano Polking cũng như ông Kim Sang Sik. Với ông Polking, khi Đình Bắc “nhả đạn”, CLB Công an Hà Nội có thêm một phương án nữa trên mặt trận tấn công, trong bối cảnh Alan, Leo Artur bị hàng thủ đối phương theo sát tại cuối mùa giải. Nhờ đó, đại diện ngành công an thêm tự tin hướng tới ngôi vô địch V.League lần thứ 2 trong 5 năm.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik có thêm một miếng ghép lợi hại song hành cùng Xuân Son và Hoàng Hên. Chiến lược gia người Hàn Quốc vốn định hình Hoàng Hên thi đấu ở vị trí tiền đạo phải, còn Xuân Son được sắp xếp ở vai trò trung phong. Và với phong độ cao từ Đình Bắc, ĐT Việt Nam xem như đã hoàn thiện “mũi đinh ba” lợi hại.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn