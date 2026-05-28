Sau 'Xôi Lạc TV', tiếp tục triệt phá đường dây vận hành 'Bún Chả TV' phát sóng lậu bóng đá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27-5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website "Bún Chả TV" về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Phát sóng lậu bóng đá, điều hướng người xem sang web cá cược trái phép

Trước đó khoảng tháng 2-2026, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hệ thống website "Bún Chả TV" có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá Ngoại hạng Anh, Champions League cùng nhiều môn thể thao khác.

Các trận đấu đều có bình luận tiếng Việt, giao diện được đầu tư khá chuyên nghiệp nên thu hút rất đông người xem.

Không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao, website này còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến trái phép.

Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ quảng cáo và cá cược.

Quá trình Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh cho thấy hệ thống này được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng và có nhiều thủ đoạn che giấu hoạt động.

Các nghi phạm đăng ký tên miền ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp trung gian để che giấu địa chỉ IP, dùng tài khoản ảo quản trị website và liên lạc chủ yếu qua các ứng dụng mã hóa.

Việc trả tiền cho thành viên trong nhóm cũng được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm tránh bị phát hiện.

Bình luận viên nhận thù lao tới 70 triệu đồng mỗi tháng

Kết quả xác minh cho thấy một nghi phạm trú tại Hà Nội đã đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống website "Bún Chả TV", xây dựng nhiều bộ phận riêng như: Lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO, kế toán… hoạt động như một "công ty ngầm" trên không gian mạng.

Nghi phạm phụ trách ở mỗi nhóm tiếp tục tuyển thêm cộng tác viên, giao việc qua mạng nên hầu hết các đối tượng trong đường dây không biết nhau ngoài đời.

Toàn bộ hoạt động của đường dây như giao việc, trao đổi, đến thanh toán tiền công... đều thực hiện trên mạng.

Nhóm này thường xuyên thay đổi thiết bị truy cập, thay tên miền website và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Hệ thống này vận hành khá chuyên nghiệp. Nhóm lập trình phụ trách duy trì đường truyền và kỹ thuật phát sóng; nhóm vận hành cập nhật lịch thi đấu, gắn link xem; nhóm bình luận viên trực tiếp bình luận để giữ chân người xem; trong khi nhóm quảng cáo và SEO có nhiệm vụ kéo lượng truy cập về website.

Nguồn thu chính của hệ thống đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến.

Nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện các nội dung nhận định "kèo", dự đoán tỉ số nhằm kích thích người xem tham gia cá cược.

Các nghi phạm tham gia được trả công cao, riêng nhóm bình luận viên nhận 50-70 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 15-5, Ban Chuyên án đã phối hợp công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng các phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ những người khác trong đường dây để xử lý triệt để, nghiêm minh.

Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn