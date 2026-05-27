Quyết liệt đôn đốc thực hiện và giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

Tại điểm cầu cấp xã có Lãnh đạo UBND các xã: Tiền Phong, Tri Lễ, Hữu Kiệm, Hữu Khuông, Mường Xén, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Chiêu Lưu, Môn Sơn, Nậm Cắn, Bắc Lý, Mường Lống, Na Ngoi, Tương Dương.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lương Văn Khánh báo cáo tình hình thực hiện các nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn kéo dài sang năm 2026

Tính đến cuối tháng 5/2026, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai rà soát, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 cũng như nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2026.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, tổng vốn ngân sách Trung ương giao thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 5.298 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng số vốn đã giải ngân của Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt hơn 3.539 tỷ đồng. Thực hiện cơ chế đặc thù, nguồn kinh phí kéo dài sang năm 2026 của chương trình này là hơn 1.666 tỷ đồng. Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do nhiều xã miền núi đến đầu quý II/2026 mới cơ bản hoàn thành quyết toán nguồn vốn năm 2025 để làm thủ tục chuyển nguồn, bên cạnh đó là do vướng mắc về địa hình sạt lở, điều chỉnh quy hoạch và thời tiết lũ lụt tại các dự án giao thông, tái định cư trọng điểm tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương (cũ).

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đối với tiến độ 02 hợp phần Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương kéo dài sang năm 2026, tại hợp phần xây dựng nông thôn mới, tổng vốn đầu tư là 66.129 triệu đồng, số vốn đã giải ngân đến ngày 20/5/2026 đạt 1.004 triệu đồng (tương đương 1,5%). Trong tổng số vốn đầu tư chưa giải ngân còn lại (65.125 triệu đồng), Ban quản lý xây dựng Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư là 35.863 triệu đồng và đang hoàn thiện hồ sơ để giải ngân trong tháng 6/2026; phần còn lại 29.262 triệu đồng thuộc về UBND các xã, phường. Về vốn sự nghiệp nông thôn mới kéo dài, tổng nguồn vốn là 37.240 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 14/5/2026 đạt 993,0 triệu đồng (đạt 2,7%).

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nguồn vốn đầu tư phát triển kéo dài sang năm 2026 với số tiền 176.566 triệu đồng. Đến ngày 14/5/2026, đã giải ngân được 7.740 triệu đồng, đạt tỷ lệ 4,38%. Riêng nguồn vốn sự nghiệp giảm nghèo bền vững kéo dài năm nay đạt 124.609 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân được 10.038 triệu đồng (đạt 8,06%), còn lại 114.571 triệu đồng chưa giải ngân.

Buổi làm việc kết nối từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu UBND các xã

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vương Đình Nhuận cho ý kiến về tháo gỡ công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Công trình giao thông Hoàng Quốc Khánh báo cáo những khó khăn, vướng mắc các dự án đơn vị phụ trách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Qua nghe các Sở. ngành báo cáo và phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết, chỉ còn 7 tháng là đến thời điểm đóng dự án giai đoạn 2021 - 2025, trong khi Chương trình nông thôn mới (kế thừa từ năm 2010) đạt kết quả khá tốt nhờ có kinh nghiệm tổ chức, thì hai chương trình còn lại là Chương trình giảm nghèo và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN đang gặp rất nhiều vướng mắc ngay từ khâu thiết kế, dẫn đến kết quả chưa như kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra các điểm nghẽn lớn cần phải khắc phục ngay. Đó là, sự phối hợp từ trên xuống dưới, từ khâu triển khai đến hướng dẫn hành chính sau khi ổn định chính quyền hai cấp vẫn chưa nhịp nhàng. Việc phân công, phân nhiệm tại cơ sở thiếu cụ thể, thiếu mốc thời gian hoàn thành rõ ràng, chưa rõ người, rõ việc. Nhiều chương trình giao xuống xã nhưng chủ đầu tư, chủ quản lý vẫn nằm ở cấp Sở, ngành, dẫn đến chỉ đạo thiếu sâu sát. Dù 3 Chương trình MTQG đã được tích hợp nhưng hiện tại vẫn tồn tại tình trạng Sở, ngành gửi các báo cáo riêng rẽ, số liệu cập nhật không kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thay đổi phương thức báo cáo theo tuần/10 ngày thay vì theo tháng như trước. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chính, làm đầu mối duy nhất tổng hợp chung số liệu của cả 3 Chương trình.

UBND cấp xã rà soát ngay nguồn vốn, định rõ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp (hỗ trợ sinh kế, tiểu dự án); nhiều xã qua kiểm tra hiện vẫn còn tình trạng “mù mờ”, chưa rõ nhiệm vụ phải làm.

Trước ngày 30/5, phải hoàn thành báo cáo đầy đủ về nguồn vốn, nội dung chi. Phần vốn nào trong nội xã không thể giải ngân, không thể chuyển nguồn được thì phải làm thủ tục trả lại nguồn về tỉnh để điều phối.

Các Chủ đầu tư, Sở, ngành và địa phương kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án bất khả thi, khẳng định không làm được thì lập tức gửi văn bản về Sở Nông nghiệp và Moi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo để cắt nguồn, ưu tiên điều chuyển cho công trình khác hoặc trả nguồn.

Các Sở, ngành hướng dẫn quy trình, thủ tục cho các xã; các vướng mắc phát sinh phải tổng hợp hàng tuần, báo cáo hoặc gọi điện trực tiếp cho Lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Đối với các công trình hạ tầng, lưới điện, cần khẩn trương báo cáo tỉnh để làm việc với ngành Điện lực xử lý giải phóng mặt bằng; nếu không kịp tiến độ, phải tính toán phương án sửa chữa, nâng cấp hoặc giảm bớt quy mô dự án. Yêu cầu các chủ đầu tư khi ký ủy nhiệm chi, giải ngân đến đâu phải báo cáo ngay đến đó để cập nhật chính xác tiến độ thực hiện lên hệ thống.

Các Sở, ngành, địa phương phải rà soát kỹ nguồn vốn được giao; đến ngày 30/5, các đơn vị phải có văn bản báo cáo cụ thể về Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ các nguồn vốn còn tồn đọng, nợ đọng, báo cáo chính xác dòng tiền và trách nhiệm thuộc về ai trước ngày 10/6 để trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với các Chương trình MTQG giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính và Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã, tương tự như mô hình Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới trước đây, do Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp làm Trưởng ban nhằm đảm bảo việc triển khai sâu sát, bám sát thực tế tại từng địa phương…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn