Xuân Son ghi bàn vẫn bị HLV chê

Xuân Son lập công nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của HLV Vũ Hồng Việt

Trong chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng ở vòng 19 V.League 2025/26, tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi là người ghi bàn mở tỉ số cho Nam Định. Tuy nhiên, màn trình diễn của hàng công đội khách lại chưa thực sự thuyết phục, khi họ phung phí hàng loạt cơ hội, nhất là trong hiệp hai khi Nam Định được chơi hơn người. Sự thiếu sắc bén khiến Nam Định phải chật vật bảo toàn tỷ số, dù tạo ra thế trận áp đảo.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt chỉ ra vấn đề lớn nhất của đội bóng. Ông nhận xét: “Chúng tôi thắng nhưng chưa hài lòng về khả năng dứt điểm. Đội tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng xử lý cuối cùng quá kém. Nhiều tình huống rất rõ ràng cũng không tận dụng được”.

Theo đánh giá của nhà cầm quân này, Xuân Son là một trong những cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, khiến Nam Định không thể sớm định đoạt trận đấu. Việc không tận dụng được lợi thế hơn người khiến đội bóng thành Nam phải đối mặt với những thời điểm căng thẳng không đáng có, dù nắm quyền kiểm soát.

Dẫu vậy, HLV Vũ Hồng Việt vẫn nhìn nhận đóng góp của Xuân Son ở khía cạnh chiến thuật. Tiền đạo sinh năm 1997 được yêu cầu chơi rộng, lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và tham gia tranh chấp nhiều hơn, thay vì chỉ tập trung vào khâu ghi bàn. “Xuân Son hôm nay làm tốt vai trò chiến thuật, tranh chấp, di chuyển và băng cắt rất nhiều. Nhưng vấn đề là khâu dứt điểm chưa đạt yêu cầu”, ông nhận xét.

Với 3 điểm trước Đà Nẵng, Nam Định hiện có 27 điểm để xếp ở vị trí thứ sáu. Ở chiều ngược lại, thất bại tiếp tục đẩy đội bóng sông Hàn lún sâu ở nhóm cuối bảng, khi khoảng cách với nhóm an toàn ngày càng bị nới rộng.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn