Cô dâu Việt lừa hàng trăm người đi xuất khẩu lao động bị phạt 16 năm tù

Bị cáo Thái Mộng Cầm tại tòa sơ thẩm - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 27-5, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã tuyên phạt Thái Mộng Cầm (39 tuổi, ngụ Cần Thơ, có quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc) mức án 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2005, Thái Mộng Cầm xuất cảnh sang Hàn Quốc sinh sống theo diện kết hôn với ông Park Su Bong (quốc tịch Hàn Quốc). Năm 2018, Cầm được nhập quốc tịch Hàn Quốc, lấy tên là Lee Yu Bin.

Tháng 8-2023, Cầm thấy thông tin đăng trên một trang web có nội dung tuyển lao động nông nghiệp thời vụ làm việc tại Hàn Quốc, với điều kiện người lao động là người thân của người đã kết hôn với người có quốc tịch Hàn Quốc.

Thấy vậy, Cầm chia sẻ thông tin này lên trang Facebook cá nhân “Lee Yubin” của Cầm. Tuy nhiên, Cầm không đến chính quyền nơi sở tại để hỏi cách thức, thủ tục đăng ký bảo lãnh và bản thân Cầm cũng không biết và không làm được thủ tục bảo lãnh.

Lúc này, Cầm liên hệ với nhiều người ở TP Cần Thơ rồi tự giới thiệu bản thân có khả năng đưa người sang Hàn Quốc làm việc theo diện visa E8-2 mà không cần chứng minh mối quan hệ thân nhân.

Theo đó, Cầm tự bịa thông tin gian dối có quen một người đàn ông làm dịch vụ môi giới lao động tại Hàn Quốc mà không cần có người thân bảo lãnh, không cần chứng minh mối quan hệ thân nhân và sẽ được làm việc trong thời hạn 5 tháng, thu nhập khoảng 37 - 50 triệu đồng/tháng.

Hồ sơ xuất khẩu lao động chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân, giấy khai sinh, hình thẻ và phiếu lý lịch tư pháp gửi qua ứng dụng Messenger cho Cầm. Từ tháng 8-2023 đến tháng 3-2024, tin tưởng Cầm nói thật nên N., O., T., P., L., P., H., M. và K. (là những người trung gian giữa Cầm và người dân) đã tìm kiếm nhiều người ở Việt Nam có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động, đưa ra thông tin như Cầm cung cấp để họ tin tưởng nộp hồ sơ, nộp tiền cọc từ 20 - 60 triệu đồng.

Sau đó, hồ sơ được chuyển cho Cầm bằng hình ảnh chụp thông qua ứng dụng Messenger và chuyển tiền cho Cầm qua tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền Cầm đã nhận được là hơn 5,7 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền cọc của người dân, Cầm hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện được việc đưa 222 người đi xuất khẩu lao động. Sau đó, chính những người trung gian đã làm đơn tố cáo Cầm đến cơ quan công an.

Tại phiên xét xử, hội đồng xét xử cho rằng quá trình điều tra không chứng minh được những người trung gian này biết hành vi của bị cáo là lừa đảo mà vẫn đồng ý thực hiện với bị cáo.

Họ cũng tin tưởng lời nói của bị cáo là thật, có người cũng là bị hại trong vụ án… Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ không truy tố những người này với vai trò đồng phạm là phù hợp.

Tác giả: Lan Ngọc

Nguồn tin: tuoitre.vn