5 người mắc kẹt trong hang động Lào được cứu sống

"Chúng tôi đã tìm thấy 5 người còn sống và họ đều an toàn. Hiện chúng tôi còn tìm kiếm hai người nữa", Đội tình nguyện cứu nạn nhân dân Lào đăng trên mạng xã hội hôm nay.

Nhân viên cứu hộ Thái Lan Kengkach Bangkawong cũng đăng trên Facebook xác nhận rằng đã tìm thấy 5 người vào khoảng 16h30.

Các nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 26/5. Ảnh: AFP

Nhóm 7 người vào hang tìm vàng ở tỉnh Xaisomboun, miền trung Lào, cách thủ đô Vientiane khoảng 125 km về phía đông bắc, từ ngày 20/5 và bị kẹt lại khi mưa lớn gây lũ quét chặn lối ra. Theo hãng thông tấn Lào, họ mắc kẹt sâu bên trong hang, bám trụ trên một mỏm đá cao.

Chuyên gia lặn cứu hộ Mikko Paasi đến từ Phần Lan hôm nay nói rằng lực lượng cứu hộ cần phải "vượt qua hàng trăm mét đường hầm chật hẹp, ngập nước, có nguy cơ bị sập và ô nhiễm không khí cao" bên trong hang động.

Bounkham Luanglath, lãnh đạo Đội tình nguyện cứu nạn nhân dân Lào, cho biết người dân địa phương thường xuyên đến khu vực này để tìm kiếm các vỉa vàng, bất chấp cảnh báo rủi ro của chính quyền.

Vị trí 7 người mắc kẹt. Đồ họa: AP

Tác giả: Ngọc Ánh

