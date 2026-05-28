Đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm bàn giao toàn bộ mặt bằng Khu công nghiệp Hoàng Mai II trước ngày 30/9/2026

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các Sở, ban, ngành, đặc biệt là Tổ công tác hiện trường; của Đảng ủy, Thường trực phường Hoàng Mai. Các khó khăn, vướng mắc theo Thông báo số 218/TB-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh cơ bản đã được giải quyết. Trong tháng 5/2026, diện tích thu hồi để thực hiện dự án ước đạt 200,0ha/334,79ha.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, Nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa; phát huy hiệu quả của Tổ công tác hiện trường để rút ngắn thời gian xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Đảng ủy, UBND phường Hoàng Mai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gần nhất là Kết luận số 83-KL/TU ngày 14/5/2026. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sự vào cuộc của hệ thống chính trị, lực lượng chức năng trong công tác giải phóng mặt bằng.

Khẩn trương rà soát số lượng hộ dân cần di dời; nghiên cứu, đề xuất đầu tư khu tái định cư, đáp ứng các điều kiện, tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án. Hoàn thành việc kiểm kê, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng và niêm yết công khai đối với phần diện tích còn lại trước ngày 30/6/2026.

Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng phần diện tích khoảng 80ha đảm bảo đáp ứng theo nhu cầu thu hút đầu tư của Nhà đầu tư và toàn bộ Dự án trước ngày 30/9/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, hướng dẫn, tham mưu các kiến nghị của UBND phường Hoàng Mai về các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; hoàn thành trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND phường Hoàng Mai. Đặc biệt tập trung vào vướng mắc về bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển nhượng trước và sau ngày 01/7/2014. Cùng với đó, khẩn trương tham mưu ban hành bảng giá đất; triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời chủ động tham mưu, cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất về hỗ trợ khác, về bồi thường tài sản, vật kiến trúc... theo đúng quy định.

Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, thông tin để kịp thời vận động, thuyết phục người dân thống nhất; sẵn sàng hỗ trợ UBND phường Hoàng Mai trong công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt phối hợp chặt chẽ với UBND phường Hoàng Mai và các Sở, ban, ngành, đơn vị chức năng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án; tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để đảm bảo chỉ tiêu được giao.

Về các dự án: Hệ thống thoát nước quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II; Hệ thống thoát nước từ hạ lưu hồ Đồi Tương về sông Hoàng Mai; Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng QL.48D đoạn giao QL.1A đến nút giao ĐT.538, điện chiếu sáng ĐT.538 đoạn từ nút giao QL.48D đến hết ranh giới Khu công nghiệp Hoàng Mai II, đèn tín hiệu tại nút giao QL.48D và ĐT.538, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai tập trung, khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục, đảm bảo triển khai thi công xây dựng các dự án chậm nhất trong tháng 6/2026.

Riêng đối với dự án Hệ thống thoát nước quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hồ sơ trích đo để bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; lựa chọn các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công đáp ứng năng lực; tổ chức thi công đồng thời cả 03 tuyến đảm bảo tiến độ nhanh, an toàn và tiết kiệm tối đa; không làm ảnh hưởng tới ranh giới Khu công nghiệp; nghiên cứu ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 5655/SNNMT-KS ngày 16/5/2026, chịu trách nhiệm xử lý khoáng sản dôi dư theo đúng quy định, đảm bảo không thất thoát khoáng sản thu hồi.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn