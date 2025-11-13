Xử phạt người phụ nữ rao bán đất trên mạng xã hội khi chưa công bố kết quả đấu giá

Ngày 13/11, thông tin từ Công an xã Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị này đã triệu tập, làm việc với N.T.Q.N (SN 1997, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) là chủ tài khoản facebook Q.N về việc đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Cụ thể , qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 12/11, Công an xã Nghi Lộc phát hiện 1 tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật liên quan kết quả đấu giá đất tại xóm 5,6 xã Nghi Lộc.

Thông tin đăng sai sự thật trên mạng xã hội

Nội dung này đăng tải khi kết quả trúng đấu giá chưa được công bố (dự kiến ngày 14/11/2025) gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương.

Tại cơ quan Công an, trường hợp nêu trên đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an xã Nghi Lộc làm việc với chủ tài khoản. Ảnh: Công an xã Nghi Lộc

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu Chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử về hành vi đăng tải tin giả, tin sai sự thật, hiện tại Công an xã đang tiến hành xử phạt hành chính về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật’’ đối với trường hợp nêu tên, số tiền là 7.500.000 đồng.

Công an xã Nghi Lộc khuyến cáo người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Người dân khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội cần tỉnh táo, kiểm chứng, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật và lựa chọn, theo dõi thông tin từ các cơ quan thông tấn, báo chí chính thống. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn