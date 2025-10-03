Rao dự án bất động sản “ảo” để “lùa” khách, xử phạt một công ty

Ngày 3.10, thông tin từ Sở Xây Dựng Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Đông Quân Land (trụ sở tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) số tiền 505 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, theo Nghị định 16/2022.

Xe ô tô đổ về xã Toàn Lưu xem đất rầm rộ mỗi ngày hồi cuối tháng 9

Sở Xây Dựng xác định, ngày 20.9, Công ty Đông Quân Land tổ chức bán các lô đất nền tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Trong thư mời gửi tới khách hàng và người dân, công ty nêu "mở bán dự án đất nền ven sông". Thực tế, đây là lô đất rộng hàng nghìn m2 được doanh nghiệp mua của người dân, sau đó tự làm đường, lắp hệ thống điện mặt trời rồi tách ra thành các lô diện tích 124-134 m2 để rao bán với giá vài trăm triệu đồng mỗi lô.

Trong bản catalog (tài liệu quảng cáo in) được Công ty Đông Quân Land gửi cho khách hàng, khu đất được thiết kế với bối cảnh gồm nhiều hạng mục như đường nhựa khu nội đô, đường ven sông với hệ thống cây xanh... Người nào có nhu cầu đến xem, mua đất sẽ được công ty chuẩn bị xe đưa đón.

Những lô đất vốn chỉ trồng sắn được nhóm đầu cơ mua lại rồi tự phân lô, mở đường và rao bán

Vào cuộc xác minh, nhà chức trách khẳng định "dự án đất nền ven sông ở thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu" không tồn tại. Đây là "dự án ảo" do Đông Quân Land tạo ra để thu hút khách hàng mua.

Ngoài ra, doanh nghiệp này không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định, hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hạn. Cơ quan quản lý địa phương cho rằng doanh nghiệp cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về dự án bất động sản mà họ môi giới.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Đông Quân Land chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt. Quá thời hạn, doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế, buộc nộp phạt bằng 0,05% tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trước đó, vào đầu tháng 9, sau khi tỉnh Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp gần 200 ha ở xã Toàn Lưu, giá đất tại nhiều thôn như Trung Tâm, Nam Sơn, Vĩnh Cát... tăng 30-40% chỉ trong một tuần.

Nhóm người còn dựng cả rạp để phục vụ việc giao dịch, môi giới

Dọc các tuyến đường, hàng ngày, hàng chục ôtô chở nhà đầu tư, môi giới nối đuôi nhau đi xem đất, chụp ảnh, bàn bạc giá cả, thậm chí dựng cả rạp để phục vụ việc giao dịch, môi giới.

Sự việc được các cơ quan báo chí phản ánh vì vùng đất này vốn chỉ trồng sắn, hoa màu, lại xa khu dân cư nay bỗng chốc trở thành vùng “sốt đất”. Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc, xác định, đây là hiện tượng đầu cơ, thổi giá, không xuất phát từ nhu cầu thực. Nhiều giao dịch diễn ra theo kiểu "cọc - lướt sóng", giấy tờ chưa rõ ràng, tiềm ẩn rủi ro cho người mua.

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo tình trạng này có thể phá vỡ quy hoạch chung, gây khó khăn cho người dân có nhu cầu ở thật và phát văn bản yêu cầu các ngành chức năng liên quan và địa phương siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

