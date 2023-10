Xử lý người đăng Facebook "báo chốt" CSGT đo nồng độ cồn

Ngày 5/10, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, Công an thành phố Phan Thiết đã mời ông P.T.T (35 tuổi, thường trú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đến cơ quan Công an để làm việc liên quan đến hành vi “báo chốt Cảnh sát giao thông” trên mạng xã hội.

Trước đó, vào tối 14/9, Công an thành phố Phan Thiết phát hiện một tài khoản Facebook đăng công khai dòng trạng thái kèm 2 hình ảnh chụp lại việc lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và xe ô tô trên địa bàn thành phố Phan Thiết vào nhóm Facebook có đông thành viên với nội dung “báo chốt” để các thành viên trong nhóm biết và né tránh sự kiểm soát, xử lý của lực lượng chức năng.

Nhận định đây là hành vi phạm pháp luật, Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành xác minh vụ việc và xác định người đăng tải dòng trạng thái trên là ông P.T.T. Qua đó, đã mời ông T. đến cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Do ông T. thiếu hiểu biết và vi phạm lần đầu nên Công an thành phố Phan Thiết chỉ xử lý với hình thức răn đe, nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, trường hợp “báo chốt” công tác lực lượng cảnh sát giao thông lên mạng xã hội, người dân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm e, Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” với mức tiền phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Qua vụ việc này, Công an thành phố Phan Thiết cũng khuyến cáo đến người dân cần tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng internet, tìm hiểu rõ Luật An ninh mạng và các quy định có liên quan, tránh trường hợp bị xử lý do thực hiện các hành vi vi phạm không đáng có.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn