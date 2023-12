Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tăng các loại tội phạm dịp Tết

Thời điểm cuối năm các loại tội phạm thường gia tăng. Bên cạnh đó, do tác động của tình hình thế giới, khu vực, dẫn đến tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, dễ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh mới có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan đơn vị tùy vào vai trò, chức năng của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giữ vững ổn định an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn của đất nước, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh và hạnh phúc.

Công an tỉnh Nghệ An chủ động nắm, dự báo, kiểm soát tình hình liên quan đến an ninh quốc gia. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động biểu tình, đình công, gây rối an ninh, trật tự, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu tăng cường xử lý những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác lập hồ sơ đưa người vào các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc để làm trong sạch địa bàn.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, nếu đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo, để tình hình an ninh, trật tự, các loại tội phạm diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông, cháy, nổ gia tăng, tình trạng sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 xảy ra nhiều thì UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

Tác giả: Thiên Ý

Nguồn tin: baophapluat.vn