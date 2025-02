Xử lý “ma men” thông chốt, tông Trưởng Công an xã bị thương

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an huyện Văn Yên về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; kế hoạch về huy động lực lượng Cảnh sát khác phối hợp với lực lượng CSGT tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Văn Yên, Công an xã Châu Quế Thượng tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn.

Công an huyện Văn Yên động viên, thăm hỏi cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ, ngày 27/1, tổ công tác có 4 đồng chí gồm Thiếu tá Đỗ Đức Quý, Trưởng Công an xã; Thượng úy Vương Trung Hiếu, cán bộ, đồng chí Dương Thế Dực, tổ phó tổ ANTT và Vương Ngọc Sinh, thành viên tổ ANTT tiến hành lập chốt, làm nhiệm vụ tại khu vực đầu cầu treo thuộc thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng. Tổ công tác chia làm hai chốt, chốt 1 gồm Thượng úy Vương Trung Hiếu, cán bộ Công an xã và Dương Thế Dực, tổ phó tổ ANTT làm nhiệm vụ dừng, kiểm tra phương tiện; chốt 2 do Thiếu tá Đỗ Đức Quý, Trưởng Công an xã và đồng chí Vương Ngọc Sinh, thành viên tổ ANTT làm nhiệm vụ cảnh giới và xử lý vi phạm; 2 chốt cách nhau khoảng 30m…

Khoảng 15h cùng ngày, Thượng úy Vương Trung Hiếu phát hiện Thành điều khiển xe mô tô BKS: 21E1-212.63 không đội mũ bảo hiểm đã ra tín hiện dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Thành không chấp hành mà tăng ga điều khiển xe vượt qua tổ công tác.

Lý Văn Thành kể lại sự việc xảy ra.

Khi thấy Thành cố tình điều khiển xe đi tiếp, Trưởng Công an xã Châu Quế Thượng Đỗ Đức Quý, đứng cách đó 30,3m theo hướng Thành đang di chuyển đã thổi còi và ra tín hiệu dừng xe. Song Thành không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, chiếc xe đâm vào đồng chí Quý. Sau vụ va chạm, xe mô tô do anh Thành điều khiển bị đổ trượt trên mặt đường và kéo theo đồng chí Quý.

Vụ việc đã khiến đồng chí Đỗ Đức Quý bị thương, sau đó được sơ cứu tại trạm y tế xã Châu Quế Thượng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Văn Yên đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên đồng chí Đỗ Đức Quý. Đồng thời, thành lập đoàn công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường; kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy và thu thập tài liệu lập hồ sơ xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, xác định trong hơi thở của Lý Văn Thành có nồng độ cồn là 0,989mg/L; test ma túy kết quả âm tính.Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân