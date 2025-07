Xót xa hình ảnh cuối cùng của bác tài xế xe ôm trước khi bị sát hại: Ca nước, cặp lồng cơm vẫn treo trên xe…

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang tạm giữ hình sự Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Công là nghi phạm sát hại ông P.L.H., 56 tuổi, quê Tiền Giang, làm nghề chạy xe ôm ở địa phương. Theo điều tra ban đầu, Công là người nghiện ma túy, sống lang thang và không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Công đã nảy sinh ý định cướp xe máy của người chạy xe ôm để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó Công đã chuẩn bị một con dao bấm. Trưa 10/7, Công đến khu vực ấp 8, xã Long Thành và thuê ông H. chở đến xã Xuân Đường với giá 100.000 đồng. Trong quá trình di chuyển, Công bắt ông H. đi vòng qua nhiều tuyến đường. Khi đến đoạn đường vắng ở Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Công nói ông H. dừng xe để đi vệ sinh. Khi ông H. vừa dừng xe, Công lấy con dao thủ sẵn cắt vào cổ ông H. làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Công cướp chiếc xe máy, một chiếc bóp bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký xe của nạn nhân rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20h50 cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị và công an các xã Long Thành, Xuân Đường bắt giữ đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuân Đường. Qua đấu tranh, Công khai nhận đã mang chiếc xe máy cướp được đem bán được 4 triệu đồng trả nợ tiền thua game.