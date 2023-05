Xôn xao clip nhóm thanh niên cầm “rựa” đi thẳng vào trụ sở xã ở Phú Quốc

Ngày 2-5, mạng xã hội xôn xao clip một nhóm người cầm hung khí đi thẳng vào trụ sở xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Nhóm người cầm hung khí chuẩn bị vào trụ sở UBND xã Hàm Ninh (Ảnh: cắt từ clip)

Cụ thể có 2 người trong nhóm cầm 2 cây rựa khá dài, ngang nhiên đi qua cổng bảo vệ, thẳng vào trong trụ sở xã mà không có ai ngăn lại.

Sau khi clip này phát tán trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất bình, cho rằng nhóm thanh niên này quá ngang tàng, coi thường pháp luật vì dám cầm "hàng nóng" xông vào cả trụ sở xã để đi tìm đối thủ.

CLIP: Nhóm thanh niên ngang nhiên vào trụ sở

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Võ Thành Khoa – Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh – xác nhận có sự việc nhóm người cầm "rựa" đi vào trụ sở xã vào sáng 2-5. Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định bản chất sự việc không như nhiều người nghĩ.

"Sáng nay có vụ va chạm giao thông gần trụ sở xã và xảy ra xô xát giữa 2 bên. Các đối tượng cầm dao đi vào trụ sở xã là do lực lượng chức năng mời vào làm việc chứ không phải tự ý xông vào. Còn việc họ có cầm dao trên tay thì đợi khi vào trụ sở làm việc lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ"- ông Khoa nói.

