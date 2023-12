"Xoá sổ" hàng trăm cửa hàng, doanh thu Thế Giới Di Động giảm trở lại

Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2023 với doanh thu luỹ kế đạt 107.954 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. So với kế hoạch đặt ra, công ty đã hoàn thành 80% chỉ tiêu doanh thu trong năm nay.

Tính riêng trong tháng 11, tổng doanh thu MWG đạt hơn 9.900 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, tuy nhiên con số này đã giảm 11% so với mức kỷ lục của tháng 10. Đây cũng là mức doanh thu thấp nhất của MWG kể từ tháng 7/2023.

Về cơ cấu doanh thu, chuỗi Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ nhưng giảm 2% so với tháng liền trước. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,75 tỷ đồng/cửa hàng. Lũy kế 11 tháng đầu năm, hệ thống siêu thị của MWG mang về 28.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi “vượt mặt” chuỗi Bách Hóa Xanh trong tháng 10, sang tháng 11 chuỗi Thế Giới Di Động đạt 2.300 tỷ đồng, giảm 27% so với tháng trước do nhu cầu Iphone hạ nhiệt sau đợt cao điểm ra mắt sản phẩm mới.

Tương tự, doanh thu chuỗi Điện Máy Xanh gần 4.300 tỷ, giảm 9% so với tháng 10 do vào mùa thấp điểm đối với ngành hàng điện máy.

Sau khi công bố kế hoạch đóng cửa 200 cửa hàng trong quý IV/2023, trong tháng 11/2023, MWG đã đẩy mạnh việc thu hẹp hệ thống cửa hàng. Theo đó, công ty đã đóng cửa 58 cửa hàng Thế Giới Di Động và 61 cửa hàng Điện Máy Xanh, nâng tổng số cửa hàng đóng cửa thuộc hai chuỗi này trong tháng 11/2023 lên 150 cửa hàng.

Trong tháng 12/2023, công ty sẽ tiếp tục đóng một số cửa hàng kém hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận để ổn định hoạt động, chuẩn bị cho mùa bán hàng cao điểm đợt Tết Nguyên đán 2024.

“Các chi phí liên quan tới đóng cửa hàng trong quý IV/2023 sẽ được phản ánh đầy đủ trong kết quả của năm 2023 và không ảnh hưởng tới năm sau”, MWG thông tin.

Lãnh đạo MWG cho biết, công ty đang tích cực triển khai tái cấu trúc toàn diện từ khối cửa hàng, kho vận đến các phòng ban hậu cầu, quản lý doanh nghiệp nhằm hướng tới năm 2024 tăng trưởng doanh thu, thị phần và lợi nhuận cải thiện.

Các hoạt động được thực hiện bao gồm tập trung giữ các hoạt động cốt lõi, các chuỗi/cửa hàng/ ngành hàng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp ở hiện tại hoặc trong tương lai gần; rà roát loại bỏ lãng phí, tạm hoãn đầu tư cho các dự án R&D trung và dài hạn; phân bổ lại nguồn lực; giải quyết các vấn đề dôi dư nguồn lực phát sinh do tái cấu trúc.

Tại thời điểm cuối tháng 11, MWG có 1.100 cửa hàng Thế Giới Di Động/ Top zone, 2.210 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.697 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 527 nhà thuốc An Khang.

Trong báo cáo gần đây, SSI Research dự báo lợi nhuận ròng quý IV/2023 của MWG ước đạt 334 tỷ đồng, có cải thiện so với mức 39 tỷ đồng trong quý III/2023 song vẫn giảm 46% so với cùng kỳ.

"Mặc dù công ty có thể công bố sự phục hồi so với quý trước, nhưng điều này phản ánh hiệu ứng thời vụ hơn là sự phục hồi nhu cầu thực tế", chuyên gia SSI Research nhận định.

Diễn biến thị giá cổ phiếu MWG (Nguồn: FireAnt).

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch ngày 25/12, mã MWG giao dịch quanh mức 42.750 đồng/cổ phiếu. So với vùng đỉnh 57.000 đồng hồi giữa tháng 9, hiện thị giá MWG đã giảm 33%.

Sau chuỗi bán ròng của khối ngoại, tuần qua nhóm nhà đầu tư này đã quay đầu mua ròng hơn 15 triệu cổ phiếu MWG, giúp mã này tăng 4,31% trong 1 tuần

Tác giả: Trần Thị Tú Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn