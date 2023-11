Thế Giới Di Động giảm nhân sự, tính đóng tới 200 cửa hàng ngay quý này

Thế Giới Di Động đang tìm cách xoay xở để thích ứng với bối cảnh kinh doanh khó khăn - Ảnh: BÔNG MAI

Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) vừa cập nhật kết quả kinh doanh mới nhất, với nhiều dữ liệu đáng chú ý.

Thế Giới Di Động tinh gọn bộ máy, đóng thêm 200 cửa hàng

"Ông lớn" trong ngành điện máy cho biết riêng tháng vừa qua ghi nhận tổng doanh thu 11.190 tỉ đồng, đánh dấu tháng đầu tiên trong năm nay tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

Trong đó, riêng chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đóng góp hơn 7.800 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng khoảng 8% so với tháng liền trước, chủ yếu đến từ sản phẩm iPhone, do hiệu ứng của đợt ra mắt iPhone 15 mới.

Chuỗi Bách Hóa Xanh góp vào 3.000 tỉ đồng doanh thu, tăng lần lượt 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bình quân vượt 1,7 tỉ đồng/cửa hàng.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu của các chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt 70.200 tỉ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Trong khi đó các cửa hàng Bách Hóa Xanh mang về 25.300 tỉ đồng (+13%). Riêng doanh thu từ kênh online đạt gần 13.300 tỉ đồng (-13%).

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động trong 10 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước - Nguồn: MWG

Với diễn biến của thị trường chung, phía doanh nghiệp cho biết sẽ tích cực triển khai tái cấu trúc trong quý 4 này để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng trước bối cảnh kinh doanh mới với nhiều thách thức và biến động.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận, ngay trong quý này.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao kết quả để điều chỉnh phù hợp tại từng thời điểm", phía Thế Giới Di Động chia sẻ với cổ đông.

Song song đó, công ty này cũng đang rà soát hoạt động của toàn bộ các phòng ban chức năng tập trung vào những gì cốt lõi và mang lại hiệu quả thiết thực, hướng tới mục tiêu: vận hành tinh gọn, đảm bảo khả năng tài chính lành mạnh, sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nhận thấy những tín hiệu khả quan.

Cơ cấu đóng góp doanh thu của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái - Nguồn: MWG

Khó khăn chồng chất

Trong cuộc họp diễn ra gần đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài dự báo tình hình quý 4-2023 sẽ cải thiện hơn so với quý liền trước một ít, nhưng khó kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh trong những dịp lễ lớn như Giáng sinh hay Tết như các năm trước.

Tổng giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em nhìn nhận giữa lúc thị trường chung sụt giảm, quý cuối năm nay vẫn có thể xảy ra tình trạng tăng trưởng yếu, thậm chí không tăng so với các năm trước.

Theo báo cáo tài chính, lũy kế ba quý đầu năm 2023, doanh nghiệp gặt hái gần 86.860 tỉ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ khoảng 77,4 tỉ đồng, tương ứng mức giảm gần 16% và gần 98% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối quý 3, "ông lớn" ngành điện máy có tổng tài sản hơn 58.640 tỉ đồng, tăng so với đầu năm, trong đó lượng tiền mặt và tương đương tiền đã chiếm khoảng 40%.

Doanh nghiệp gánh khoản nợ vay tài chính hơn 22.900 tỉ đồng, tăng mạnh so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 23.270 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, mã MWG khép phiên giao dịch hôm nay 24-11 với sắc xanh, tạm neo ở giá 38.550 đồng/cổ phiếu. Trong vòng một quý trở lại đây, giá của cổ phiếu này đã ghi nhận loạt biến động giảm khoảng 20%.

"Ai có niềm tin sẽ bình tâm, tin tưởng vào hoạt động tái cơ cấu của công ty, coi đây là cơ hội để mua vào. Còn ai không đủ niềm tin với doanh nghiệp thì có thể bán ra", ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ về vấn đề giao dịch cổ phiếu tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư, vừa diễn ra vào tháng này.

Tác giả: Bông Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ