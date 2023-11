Đại gia Nguyễn Đức Tài nhận lương bao nhiêu từ Thế Giới Di Động?

Báo cáo của MWG cũng cho biết, ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT có thu nhập từ lương trong 9 tháng đầu năm ở mức 580,5 triệu đồng.

Điều đáng nói, mức lương của các lãnh đạo MWG nói trên bằng với thu nhập từ lương trong nửa đầu năm ghi nhận trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023. Như vậy, Chủ tịch, Tổng giám đốc MWG và ông Tùng đều không nhận lương trong quý III vừa qua.

Hai thành viên HĐQT còn lại của MWG là ông Đặng Minh Lượm và ông Robert Willett đều nhận lương trong quý III nhưng con số rất chênh lệch. Ông Lượm có thu nhập 96,5 triệu đồng. Trong khi đó, ông Robert Willett - thành viên HĐQT - có mức thu nhập hơn 1 tỷ đồng vào quý III. Trong 9 tháng, ông Robert Willett nhận mức thu nhập hơn 2,1 tỷ đồng, cao nhất trong HĐQT.

Như vậy, dàn lãnh đạo cấp cao của MWG đã nhận tổng cộng 3,6 tỷ đồng tiền lương trong 9 tháng đầu năm.

Được biết, trong năm 2022, tổng số tiền cho các lãnh đạo cấp cao là 8,5 tỷ đồng và cũng được chi trả từ ngân sách công ty con của MWG.

Theo đó, ông Robert Willett là người có thu nhập cao nhất trong số các thành viên Hội đồng quản trị với 2,2 tỷ đồng. Tiếp đến là ông Nguyễn Đức Tài được trả thu nhập cả năm xấp xỉ 1,93 tỷ đồng, tương đương khoảng 160 triệu mỗi tháng.

Tiếp đến là ông Đoàn Văn Hiểu Em nhận gần 1,8 tỷ đồng trong năm 2022. Và ông Trần Huy Thanh Tùng có thu nhập 1,23 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2023, doanh thu của MWG đạt 30.287 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của công ty giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước do giá vốn tăng, tương ứng giảm 2.749 tỷ đồng, về gần 4.643 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 78% lên hơn 619 tỷ đồng nhờ khoản lãi tiền gửi tăng. Chi phí bán hàng, chí phí tài chính hay chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty không có nhiều biến động.

Kết quả, MWG đã thu về 182 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 38,7 tỷ đồng, giảm 96% so với năm trước. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này lại gấp đôi so với quý II liền kề trước đó. EPS giảm từ 618 đồng về còn 26 đồng.

Lũy kế 9 tháng, MWG ghi nhận doanh thu thuần hơn 86.858 tỷ đồng, giảm 15,5% và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 77,4 tỷ đồng, giảm 97,8% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết trong năm 2023, MWG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 135.000 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.200 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện trong năm 2022 (giả định sức mua sẽ hồi phục tích cực từ quý III/2023). Như vậy, doanh nghiệp này còn rất xa mục tiêu lợi nhuận trong năm nay.

Thời điểm 30/9/2023, MWG có tổng cộng 68.374 nhân viên, giảm hơn 5.600 người so với thời điểm đầu năm.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: vietnamfinance.vn