Nóng: 15-30 phát đạn bên ngoài Nhà Trắng, phóng viên tháo chạy

Về vị trí chính xác của vụ việc, người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Anthony Guglielmi, cho biết cơ quan này đã ghi nhận các báo cáo về vụ nổ súng gần khu vực Đường 17 và Đại lộ Pennsylvania NW ở thủ đô Washington, D.C., tức phía khu vực Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower.

Hiện tại, các đơn vị tích cực phối hợp với các nhân viên tại hiện trường để xác thực thông tin.

Theo một nguồn tin từ lực lượng hành pháp, một nghi phạm đã tiếp cận hàng rào chu vi bên ngoài của Nhà Trắng và bất ngờ nổ súng.

Các nguồn tin từ lực lượng hành pháp tiết lộ với CBS News rằng dường như nghi phạm đã nhắm bắn vào các đặc vụ của Mật vụ nhưng không trúng, và các đặc vụ đã ngay lập tức nổ súng bắn trả.

Ngay lập tức, Cơ quan Mật vụ đã nhanh chóng triển khai đội hình ứng phó. Nhiều đặc vụ trang bị vũ khí hạng nặng được nhìn thấy đang tuần tra nghiêm ngặt quanh khu vực hàng rào.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đã nhanh chóng có mặt để tham gia vào quá trình xử lý vụ việc.

Cảnh sát phong tỏa các tuyến đường xung quanh Nhà Trắng vào tối 23-5. Ảnh: AP

Trong bối cảnh hỗn loạn đó, các nhà báo cho biết họ nghe thấy khoảng 15 đến 30 tiếng súng vang lên liên tiếp và được yêu cầu phải chạy thật nhanh để tìm nơi ẩn nấp.

Trong số các nhân chứng, Emma Nicholson, trợ lý nhà sản xuất của đài CBS News tại Nhà Trắng, kể lại trên mạng xã hội rằng khi đội ngũ của cô đang chuẩn bị ghi hình cho chương trình "CBS Weekend News" thì bất ngờ nghe thấy chuỗi tiếng súng nổ lớn và tất cả đã phải "nằm rạp xuống đất".

Ngay sau đó, họ cùng các phóng viên đang tác nghiệp tại bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng được lệnh sơ tán khẩn cấp vào phòng họp báo để bảo đảm an toàn.

Hình ảnh từ video tại hiện trường cũng ghi lại cảnh phóng viên Selena Wang của đài ABC News đang phải cúi người né tránh.

Cô chia sẻ rằng bản thân đang dùng iPhone quay một video clip cho mạng xã hội thì nghe thấy âm thanh như hàng chục phát đạn nổ. Đối với những phóng viên vốn đã ở sẵn bên trong tòa nhà, họ cũng được lệnh phải trú ẩn tại chỗ, trong khi các đặc vụ Mật vụ liên tục hét lớn "nằm xuống" và đưa ra cảnh báo nguy hiểm.

Tờ Daily Mail lưu ý thời điểm vụ nổ súng xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang ở bên trong Nhà Trắng, do ông vừa kết thúc cuộc hội đàm trực tuyến về vấn đề Iran với các quan chức Trung Đông tại Phòng Bầu dục.

Trước đó, khoảng một giờ đồng hồ, nhóm phóng viên tháp tùng đã được giải tán và chỉ còn lại một vài phóng viên truyền hình ở lại hiện trường.

Vụ nổ súng khiến 2 người bị thương và đã được đưa đến bệnh viện. Theo các nguồn tin của CBS News, hai nạn nhân này bao gồm nghi phạm (đang trong tình trạng nguy kịch) và một người có thể là người qua đường (đang trong tình trạng nghiêm trọng).

Cho đến ngay trước 19 giờ ngày 23-5 (giờ địa phương), đài CNN xác nhận lệnh phong tỏa tại Nhà Trắng đã được gỡ bỏ.

Sự việc gây chấn động này diễn ra chỉ vài tuần sau vụ nổ súng tại bữa tiệc tối của các nhà báo chuyên trách Nhà Trắng hồi tháng trước.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động