Thảm án thiếu nữ lái xe chở bạn trai lao vào tường

Mackenzie Shirilla và Dominic Russo quen nhau khi học cùng trường và đã hẹn hò khoảng bốn năm. Dù nhiều lần tan hợp, đôi tình nhân trẻ chuyển đến sống chung tại một trong những căn nhà của gia đình Dominic vào cuối 2021, khi Mackenzie vừa tốt nghiệp trung học.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ được cho là không mấy tốt đẹp và "căng thẳng" trong sáu tháng trước vụ tai nạn. Mẹ Dominic cho biết cặp đôi thường xuyên cãi vã và đe dọa lẫn nhau, Mackenzie trở nên "chiếm hữu" bạn trai hơn.

Tháng 7/2022, Mackenzie nói "Tôi sẽ đâm nát chiếc xe này ngay bây giờ" trong khi Dominic đang ngồi trong xe cùng cô. Mackenzie cũng đe dọa đột nhập nhà Dominic nếu không được cho vào.

Chuyến xe kinh hoàng

Khoảng 22h15 ngày 30/7/2022, Mackenzie (17 tuổi) đi cùng Dominic (20 tuổi) và người bạn tên Davion Flanagan (19 tuổi) đến dự tiệc tốt nghiệp tại nhà bạn của Mackenzie. Chưa đầy một giờ sau, họ lái xe đến nhà người bạn khác tên Paul Burlinghaus. Theo lời khai của Paul, nhóm đến nơi vào khoảng 23h, nghe nhạc và hút cần sa. Paul nói rằng Mackenzie và Dominic "trông vẫn ổn".

Paul đi ngủ vào khoảng nửa đêm, còn bộ ba tiếp tục tụ tập đến rạng sáng 31/7. Theo dữ liệu điện thoại, họ rời khỏi nhà Paul vào khoảng 5h30.

Chuyến đi bắt đầu bình thường, nhưng chỉ vài phút sau, Mackenzie bất ngờ tăng tốc. Cả ba gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi chiếc Toyota Camry đời 2018 của cô đâm trực diện vào bức tường gạch của một tòa nhà thương mại ở Strongsville, Ohio. Phải đến 45 phút sau, một người qua đường mới phát hiện vụ tai nạn và gọi 911.

Russo và Flanagan được xác nhận tử vong tại hiện trường. Mackenzie được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và ngừng thở, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và may mắn thoát chết.

Sau vụ tai nạn, các tin nhắn cho thấy Mackenzie đã nói với mẹ Dominic rằng cô không nhớ gì về vụ tai nạn: "Con nhớ là đã rẽ vào con phố đó, rồi tầm nhìn tối sầm lại. Thật đau lòng khi không thể nhớ gì cả". Mackenzie đã xin lỗi bố mẹ bạn trai qua tin nhắn và gặp trực tiếp.

Ban đầu, gia đình Dominic tin lời Mackenzie rằng đó là một tai nạn thương tâm và là hậu quả của rượu hoặc cần sa. Thậm chí, mẹ Dominic còn thấy có lỗi với cô gái trẻ vừa gặp tai nạn kinh hoàng.

Mackenzie cũng bày tỏ lòng tiếc thương người bạn trai quá cố trên mạng xã hội, chia sẻ những bức ảnh của hai người trên trang cáo phó.

Nước mắt khi bị bắt

Khi thám tử thẩm vấn Mackenzie lần đầu tại bệnh viện sau vụ tai nạn, cô quay sang nói với mẹ bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt chỉ hai người hiểu, sau đó đã được cảnh sát giải mã. Theo đó, Mackenzie hỏi mẹ liệu họ có thể nói với cảnh sát rằng cô bị co giật trước khi xảy ra tai nạn không.

Mackenzie còn hỏi thẳng thám tử: "Ông không thể chỉ tước bằng lái của tôi khoảng 10 năm được sao?".

Vài tháng sau vụ tai nạn, Mackenzie bị bắt vì tội giết người vào ngày 7/11/2022. Cô không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng khi cảnh sát thay còng tay, Mackenzie bĩu môi và đề nghị một sĩ quan: "Làm ơn cẩn thận khi tháo cái này ra để không làm gãy vòng đeo tay được không?".

Khi đến đồn cảnh sát để làm thủ tục, Mackenzie đã khóc khi các sĩ quan yêu cầu tháo trang sức, phần lớn trong số đó, bao gồm vòng tay, được cho là quà tặng từ Dominic.

Cha mẹ Mackenzie tin rằng con gái họ đã gặp sự cố y tế dẫn đến mất ý thức ngay trước khi xảy ra tai nạn và không cố ý giết bạn trai và bạn của mình. Tuy nhiên, họ không cung cấp được bằng chứng từ chuyên gia y tế để chứng minh rằng từng xảy ra trường hợp cấp cứu y tế như vậy trước vụ tai nạn.

Tái hiện diễn biến trước tai nạn

Trên phiên tòa xét xử vào năm 2023, công tố viên cáo buộc Mackenzie cố tình đâm xe để giết Dominic và chấm dứt mối quan hệ "độc hại" giữa hai người. Công tố viên tuyên bố rằng Mackenzie đã cố ý lái xe tông vào tường với tốc độ hơn 160 km/h.

Các điều tra viên nỗ lực tái hiện diễn biến trước tai nạn với sự trợ giúp của các chuyên gia, vì Mackenzie khẳng định không nhớ gì về những khoảnh khắc trước khi xe đâm vào tường. Chuyên gia cơ khí pháp y Mark Sargent kết luận rằng, dựa trên thiết bị ghi dữ liệu sự kiện của xe, bàn đạp ga đã được nhấn hết cỡ mà không hề sử dụng phanh chỉ vài giây trước va chạm.

Điều đó có nghĩa là chân của Mackenzie đang đặt trên bàn đạp ga khi vụ tai nạn xảy ra, thậm chí chiếc dép Prada của cô còn bị kẹt giữa bàn đạp ga và thảm sàn. Dù có những giả thuyết cho rằng chiếc dép của Mackenzie có thể đã vô tình gây tăng tốc, nhưng ông Sargent tin rằng chiếc dép "không thể bị kẹt theo cách gây ra sự tăng tốc ngoài ý muốn trước khi xảy ra va chạm".

Vài giây trước tai nạn, xe đột ngột đánh lái mạnh sang phải. Chưa rõ liệu đó là do Mackenzie cố gắng giành lại quyền kiểm soát xe, hay Dominic hoặc Davion với tay về phía vô lăng, hay là phản ứng vật lý khi xe bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống đất.

Khoảng ba giây trước khi va chạm, chiếc xe có "chuyển động vô lăng", cần số chuyển sang số Mo, rồi lại chuyển về số tiến. Công tố viên phỏng đoán Dominic và Davion, vốn không thắt dây an toàn, đã cố gắng giật lấy vô lăng và cần số từ tay Mackenzie để cố đánh lái tránh xa tòa nhà hoặc giảm tốc độ, nhưng đã quá muộn.

Ông Sargent cũng kết luận rằng "không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ sự cố cơ khí hay điện nào có thể gây ra mất kiểm soát chân ga, mất phanh hoặc mất khả năng điều khiển xe trước khi va chạm".

Các bằng chứng khác cho thấy Mackenzie đang bị ảnh hưởng bởi cần sa và tàng trữ nấm gây ảo giác psilocybin vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Cuộc sống trong tù

Tháng 8/2023, thẩm phán tuyên Mackenzie có tội đối với tất cả 12 cáo buộc, bao gồm tội giết người, lái xe gây chết người, hành hung nghiêm trọng và tàng trữ chất bị kiểm soát.

Khi tuyên án, thẩm phán nói rằng đây không phải trường hợp lái xe liều lĩnh. "Đây là giết người", bà nói.

Mackenzie bị phạt hai án tù chung thân thi hành đồng thời, sẽ đủ điều kiện được ân xá sau 15 năm, đồng thời bị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn.

Thiếu nữ nghẹn ngào gửi lời xin lỗi đến gia đình hai nạn nhân: "Tôi hy vọng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu rằng tôi không bao giờ muốn điều này xảy ra hoặc cố ý làm vậy. Tôi ước mình có thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc".

Mackenzie đã kháng cáo nhưng bị bác đơn. Cô đang bị giam giữ tại một nhà tù dành cho nữ ở Marysville, Ohio. Theo Sở Cải huấn Ohio, Mackenzie sẽ không được ân xá cho đến năm 2037.

Mackenzie chia sẻ rằng "mỗi ngày trong tù đều thực sự khó khăn", không muốn sống cùng những người mà mẹ cô miêu tả là "kẻ giết người và bắt cóc". Cô cũng nghĩ về việc mình sẽ già như thế nào khi ra tù và lo không thể có con hay lập gia đình được nữa.

Kat Crowder, bạn tù ở chung 6 tháng với Mackenzie, kể rằng cô gái này "rất vô tư", chưa bao giờ tỏ ra hối hận. "Cô ấy trang điểm tỉ mỉ, đeo phụ kiện sặc sỡ và cười liên tục. Tất nhiên tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, nhưng qua cách cô ấy hành động và thể hiện ra, không có gì là hối hận cả", bạn tù cũ nói.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net