Rúng động Tokyo: Một phần thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trong tủ lạnh của cơ sở dịch vụ người lớn

Ngày 7/12, nguồn tin từ cơ quan điều tra Nhật Bản cho biết trong vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh không nguyên vẹn bên trong tủ lạnh của một cửa hàng dịch vụ người lớn tại quận Sumida, Tokyo. Cảnh sát Thủ đô Tokyo đang điều tra vụ việc theo hướng tội danh xâm phạm, phân xác và phi tang thi thể.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 21 giờ ngày 6/12, khi một nam nhân viên gọi điện báo cảnh sát, cho biết anh tìm thấy “vật giống bộ phận của trẻ nhỏ” trong lúc dọn dẹp tủ lạnh của cơ sở dịch vụ người lớn.

Hiện trường sự việc đang được phong toả

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, họ phát hiện trong ngăn đông của tủ lạnh có một chiếc túi nilon cùng một hộp nhựa đựng các phần thi thể. Theo nhận định ban đầu, thi thể thuộc về một trẻ từ vài tháng đến dưới một năm tuổi. Phần còn lại của thi thể vẫn chưa được tìm thấy và giới tính của bé hiện vẫn chưa được xác định.

Hiện trường là văn phòng của một cơ sở dịch vụ người lớn nằm trên tầng hai của một tòa nhà trong khu phố sầm uất. Đây cũng là nơi nhân viên thường xuyên ngồi chờ việc.

Khu vực quanh tòa nhà đã được phong tỏa, nhiều cảnh sát và lực lượng giám định, khiến không khí trở nên căng thẳng. Một nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi, thường xuyên lui tới khu vực này, cho biết: “Ở đây có rất nhiều quán ăn và cửa hàng dịch vụ. Sự việc thật sự quá tàn nhẫn và gây sốc”.

Cảnh sát Tokyo đang tiếp tục làm rõ danh tính nạn nhân, nguyên nhân tử vong và truy tìm người liên quan đến vụ việc.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn