Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max

Xiaomi 17 series giúp Xiaomi trở thành thương hiệu bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: AntuTu.

Theo báo cáo ngày 9/10 của Kuaikeji, Xiaomi 17 series đã vượt mốc một triệu chiếc bán ra chỉ sau 5 ngày ra mắt. Thành tích này được CCTV News đăng tải và được CEO Xiaomi Lei Jun chia sẻ lại trên trang cá nhân.

Thành tích bán hàng này được phản ánh trực tiếp trong dữ liệu hàng tuần. Với thị phần 22,08% trong tuần thứ 39 của năm 2025 (22-28/9), Xiaomi có lần đầu trở thành thương hiệu số một trên thị trường smartphone Trung Quốc, tạm thời vượt qua Apple.

Đáng chú ý, chỉ một tuần trước đó, Xiaomi còn đứng ở vị trí thứ năm với thị phần 12,8%, trong khi Apple đứng đầu với 26,4%.

Trước đó, ông Lu Weibing, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bộ phận điện thoại di động và thương hiệu Xiaomi, cho biết trên Weibo doanh số của toàn bộ dòng Xiaomi 17 đã tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ các thế hệ tiền nhiệm, bất chấp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu tại nước này đang diễn ra.

Dòng Xiaomi Mi 17 chính thức được mở bán vào sáng ngày 27/9. Chỉ sau 5 phút đầu tiên, dòng sản phẩm này đã phá vỡ kỷ lục doanh số và doanh thu ngày đầu tiên của một dòng điện thoại nội địa mới ở mọi phân khúc giá trong năm 2025.

Mẫu Xiaomi Mi 17 Pro Max thiết lập kỷ lục về doanh số và doanh thu ngày đầu tiên cho một mẫu điện thoại nội địa mới trong năm nay, chiếm hơn 50% tổng doanh số bán ra của toàn bộ dòng Xiaomi Mi 17 series.

Ông Lu Weibing nhấn mạnh dòng Xiaomi 17 Pro, mô tả doanh số đã "vượt xa mọi kỳ vọng" và tập đoàn đang khẩn trương bổ sung nguồn cung. Phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này cũng đang ghi nhận mức độ phổ biến ngày càng tăng.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn