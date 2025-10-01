Mua Xiaomi 17 Pro giá 18,55 triệu, thay linh kiện có khi mất hơn nửa giá trị

Đối với Xiaomi 17 Pro, các linh kiện cơ bản có giá khá phải chăng. Cụ thể, pin mới có giá 199 nhân dân tệ (738.000 đồng), bộ sạc thay thế là 55 nhân dân tệ (204.000 đồng), và cáp dữ liệu chỉ 19 nhân dân tệ (70.000 đồng).

Chi phí sửa chữa Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max có thể khiến người dùng toát mồ hôi hột.

Giá loa cũng không cao, với loa trên có giá 15 nhân dân tệ (56.000 đồng) và loa dưới là 25 nhân dân tệ (93.000 đồng). Tuy nhiên, giá của các linh kiện camera lại cao hơn. Camera góc rộng phía sau có giá 450 nhân dân tệ (1,67 triệu đồng), camera zoom tiềm vọng là 245 nhân dân tệ (910.000 đồng), camera trước có giá 65 nhân dân tệ (241.000 đồng), và camera siêu rộng phía sau là 80 nhân dân tệ (297.000 đồng).

Chi phí sửa chữa lớn nhất đến từ bo mạch chủ và màn hình. Tùy thuộc vào tùy chọn lưu trữ, bo mạch chủ của Xiaomi 17 Pro có giá dao động từ 2.730 nhân dân tệ (10 triệu đồng) cho phiên bản 12GB 256GB đến 3.190 nhân dân tệ (11,84 triệu đồng) cho phiên bản 16GB 1TB. Màn hình OLED có giá 990 nhân dân tệ (3,67 triệu đồng), trong khi mặt kính phía sau có giá 425 nhân dân tệ (1,58 triệu đồng).

Người dùng có thể phải trả đến 12,8 triệu đồng cho việc sửa chữa linh kiện Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max.

Đối với mẫu Xiaomi 17 Pro Max, giá linh kiện có phần nhỉnh hơn. Chi phí thay màn hình tăng lên 1.050 nhân dân tệ (3,9 triệu đồng), pin có giá 495 nhân dân tệ (1,84 triệu đồng), camera sau góc rộng là 435 nhân dân tệ (1,61 triệu đồng), camera tele là 350 nhân dân tệ (1,3 triệu đồng), và camera siêu rộng vẫn giữ nguyên ở mức 80 nhân dân tệ (297.000 đồng). Bo mạch chủ của mẫu này cũng có giá cao hơn, bắt đầu từ 2.990 nhân dân tệ (11 triệu đồng) và lên tới 3.450 nhân dân tệ (12,8 triệu đồng) cho cấu hình cao nhất.

Được biết, giá khởi điểm mà Xiaomi áp dụng cho hai mẫu smartphone cao cấp mới nhất của hãng là từ 4.999 nhân dân tệ (18,55 triệu đồng).

Tác giả: Khôi Nguyễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn