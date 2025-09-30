Thu hồi nhiều Pin sạc dự phòng Xiaomi tại Việt Nam do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam về việc thu hồi sản phẩm Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable), model PB2030MI.

Hình ảnh sản phẩm Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh bị thu hồi

Chương trình thu hồi được triển khai do sản phẩm có nguy cơ quá nhiệt trong một số trường hợp sử dụng, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ. Nguyên nhân được xác định liên quan đến nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp.

Thời gian sản xuất từ tháng 8 đến tháng 9-2024. Số lượng thu hồi tại Việt Nam là 87 sản phẩm.

Thời gian thu hồi từ ngày 2-9-2025 đến khi toàn bộ sản phẩm lỗi được thu hồi hoàn tất.

Xiaomi cam kết hoàn tiền cho khách hàng trong quá trình thu hồi pin sạc dự phòng

Khách hàng có sản phẩm lỗi sẽ được hướng dẫn trả lại miễn phí và nhận hoàn tiền trong vòng 5–10 ngày làm việc. Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam cam kết chịu toàn bộ chi phí liên quan và khẳng định chưa ghi nhận sự cố hay thương tích nào liên quan tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang giám sát chặt chẽ chương trình thu hồi này và đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp thông tin rộng rãi để người tiêu dùng biết và thực hiện.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng đã giám sát chương trình thu hồi hơn 30.927 sản phẩm pin dự phòng thương hiệu Anker tại thị trường Việt Nam. Nguyên nhân thu hồi là do lỗi phát sinh trong công đoạn hàn mấu điện cực âm của tế bào pin. Sự cố này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12-2023. Các phân tích từ phía doanh nghiệp còn phát hiện mức tạp chất sắt trong điện cực dương của pin vượt ngưỡng cho phép, tiềm ẩn thêm nguy cơ giảm độ tin cậy và an toàn sản phẩm.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động