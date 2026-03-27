Mâu thuẫn vì chuối bị chặt, em trai sát hại anh ruột

Tối 26/3, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào trưa 26/3/2026 tại xã Đông Tiền Hải, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 cùng ngày, tại khu vực nhà ông Trần Xuân Hạ (SN 1948, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải), Trần Văn Quyên (SN 1950, là em ruột ông Hạ) đã dùng dao đâm ông Hạ khiến nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc. Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an xã Đông Tiền Hải và Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Trần Văn Quyên tại nhà riêng ở thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Quyên về vườn chuối của gia đình tại thôn Hưng Thịnh để chặt chuối thì phát hiện chuối đã bị chặt từ trước. Từ đó, giữa hai anh em phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, ông Hạ đã dùng bát sứ ném trúng ngực ông Quyên. Bực tức, ông Quyên dùng dao gọt hoa quả mang theo đâm một nhát vào đùi trái ông Hạ, dẫn đến tử vong.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV