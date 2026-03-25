Điều tra vụ gây rối, phá hoại tài sản do mâu thuẫn khi mua bán sầu riêng

Vụ việc đã được Cơ quan Công an tiếp nhận và đang quá trình xác minh, củng cố hồ sơ xử lý thì trên mạng xuất hiện các clip rượt đuổi và hành hung được camera ghi lại, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin tại hội nghị.

Kết quả điều tra ban đầu, sáng 20/3, Công an xã Ngũ Hiệp tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Tấn Hiền (SN 1975, ngụ xã Ea MDroh, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị một số đối tượng hành hung, đập phá xe ô tô khi đi mua sầu riêng.

Theo trình báo, tối 19/3, anh Hiền cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại vựa trên địa bàn xã Ngũ Hiệp. Quá trình trao đổi, thương lượng mua bán, đến khoảng 2h30’ sáng 20/3, hai bên phát sinh, mâu thuẫn. Hai người bên nhóm của anh Hiền bị nhóm người bên vựa sầu riêng đánh. Anh Hiền cùng những người đi cùng lên xe ô tô rời đi.

Hình ảnh đối tượng điều khiển ôtô rượt đuổi, gây xôn xao trên mạng.

Nhóm đối tượng trong vựa sầu riêng cho rằng nhóm anh Hiền mua sầu riêng không trả tiền nên điều khiển xe ô tô đuổi theo. Khi đến gần khu vực ngã tư Hưng Long, nhóm người này đuổi kịp và xông vào dùng ghế đập phá kính xe ô tô, hành hung 4 người trong nhóm của anh Hiền.

Sau khi được can ngăn, hai bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm. Nhóm bên vựa sầu riêng đã đưa những người bị thương bên phía anh Hiền đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Hình ảnh hành hung, xô xát được camera ghi lại và phát tán trên mạng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp Viện KSND Khu vực 4 tiến hành xác minh, làm việc những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Vĩnh – Trọng Tín

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân