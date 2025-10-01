Xem chữ ký đáng giá nghìn tỷ của các tỷ phú đình đám và những "nữ tướng" trong ngành bất động sản

Một nét bút tưởng như giản đơn, nhưng với giới doanh nhân, chữ ký đôi khi lại ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Trong giới bất động sản, nơi mỗi quyết định có thể gắn liền với hàng nghìn tỷ đồng và thay đổi diện mạo đô thị thì chữ ký càng mang tính biểu tượng.

Đằng sau mỗi nét bút là cam kết cho những dự án lớn, từ các đại đô thị quy mô nghìn ha cho tới những khu nghỉ dưỡng xa hoa ven biển. Chữ ký ấy trở thành minh chứng cho quyền lực và tầm ảnh hưởng của các doanh nhân trên thị trường.

Từ những "ông lớn" đứng sau loạt dự án tỷ USD

Khởi đầu từ ngành thực phẩm tại Ukraine, ông Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam và kiến tạo Vingroup trở thành tập đoàn đa ngành, trong đó Vinhomes dẫn đầu thị trường bất động sản với loạt dự án "bom tấn" trải dài khắp ba miền: Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes Global Gate, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Làng Vân,…

Theo dữ liệu từ Forbes, tại ngày 30/9, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng ở mức 16,7 tỷ USD, xếp thứ 145 trên thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Nếu như ông Vượng là biểu tượng cho sự bền bỉ và tầm nhìn dài hạn thì ông Trịnh Văn Quyết lại gắn với giai đoạn bùng nổ nóng của thị trường. Xuất thân là luật sư, ông nhanh chóng đưa FLC Group trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản – nghỉ dưỡng nổi bật một thời. Dấu ấn FLC hiện diện ở nhiều dự án lớn như FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa), FLC Quy Nhơn (Bình Định), FLC Hạ Long (Quảng Ninh) cùng chuỗi sân golf và khách sạn 5 sao.

Dù sự nghiệp trải qua nhiều biến động, tên tuổi ông Quyết vẫn gắn liền với những cuộc mở rộng táo bạo và đầy tham vọng.

Trái ngược với sự bùng nổ nhanh chóng của FLC, ông Đỗ Anh Dũng chọn hướng đi khác khi định vị Tân Hoàng Minh trở thành thương hiệu theo đuổi sự cầu kỳ, tinh xảo trong kiến trúc. Các dự án mang đậm dấu ấn của tập đoàn như D'. Palais de Louis, D'. Le Roi Soleil, D'. El Dorado tại Hà Nội.

Dù có nhiều biến động trong hoạt động kinh doanh, tên tuổi ông Dũng và Tân Hoàng Minh vẫn được nhắc đến như biểu tượng cho tham vọng kiến tạo các công trình xa hoa giữa lòng Thủ đô.

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và bóng đá, ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) còn ghi dấu trong mảng bất động sản thông qua T&T Group. Doanh nghiệp này phát triển đa dạng, từ đô thị, thương mại dịch vụ đến công nghiệp và nghỉ dưỡng. Các dự án nổi bật gồm T&T City Millennia, T&T Riverview, T&T Victoria, T&T Sa Đéc và nhiều khu đô thị tại Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội.

Từ xuất phát điểm trong ngành gỗ, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đã đưa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản. HAGL từng ghi dấu với Hoàng Anh Gia Lai 3, 5, 7 (TP.HCM), HAGL Plaza (Gia Lai) cùng nhiều dự án thương mại, khách sạn. Phong cách lãnh đạo thẳng thắn, quyết liệt của ông cũng được phản ánh trong cách HAGL bước vào những lĩnh vực mới, từ bóng đá đến nông nghiệp.

Là nhà sáng lập Novaland, ông Bùi Thành Nhơn gắn liền với quá trình đưa doanh nghiệp từ một công ty thuốc thú y nhỏ trở thành "ông lớn" bất động sản với hàng loạt dự án nhà ở và nghỉ dưỡng quy mô lớn. Gần đây, Novaland đón loạt tin vui khi các dự án "sống còn" Aqua City, Nova World Phan Thiết dần được hồi sinh, tháo gỡ pháp lý.

Đến những "nữ tướng" trong ngành bất động sản

Bất động sản Việt Nam không chỉ là "sân chơi" của những nam doanh nhân, thực tế nhiều "nữ tướng" đã khẳng định vị thế bằng tầm nhìn và bản lĩnh riêng. Từ các khu đô thị hiện đại đến dự án nghỉ dưỡng cao cấp và chiến lược phát triển nhà ở xã hội, họ đang viết tiếp những câu chuyện lớn của ngành.

Một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất trong lĩnh vực bất động sản – nghỉ dưỡng tại Việt Nam là bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch BRG Group. Dưới sự lãnh đạo của bà, BRG phát triển đa dạng từ đô thị, khách sạn, nghỉ dưỡng đến sân golf, hướng tới mô hình đô thị thông minh, gắn liền với phong cách sống cao cấp. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư nhiều dự án lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành, trong đó nổi bật có BRG Legend Hill Golf Resort, BRG Coastal City, khu đô thị BRG Diamond Residence BRG Grand Plaza Hanoi.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch BRG Group là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico Group, cũng là một gương mặt nổi bật trong lĩnh vực bất động sản. Sovico là tập đoàn đa ngành, nhưng bất động sản và nghỉ dưỡng vẫn là mảng đầu tư chiến lược.

Tập đoàn này sở hữu nhiều dự án lớn như dự án Khu đô thị Bắc An Khánh (Mailand Hanoi City); dự án Dragon City (TP.HCM) thông qua Công ty Phú Long, cùng chuỗi khách sạn – resort hạng sang gồm Furama Resort Đà Nẵng, Ana Mandara Cam Ranh, L'Alyana Ninh Vân Bay. Với quy mô tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng, Sovico định vị ở phân khúc cao cấp, đồng thời gắn kết bất động sản với hệ sinh thái hàng không – tài chính, tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Sovico Group của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo định vị ở phân khúc cao cấp, gắn kết BĐS với hệ sinh thái hàng không – tài chính, tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Kim Oanh Group lại được nhắc đến nhiều ở phân khúc đất nền và nhà ở xã hội. Khởi đầu từ hoạt động phân phối, Kim Oanh Group nay trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn ở Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM, với quỹ đất lên tới hàng trăm ha.

Kim Oanh Group đang triển khai nhiều dự án đáng chú ý như K-Home Cityview, Century City, Legacy Central, Mega City, One Era cùng loạt dự án nhà ở xã hội. Đặc biệt, doanh nghiệp này đặt mục tiêu phát triển 40.000 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2028, với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, trở thành một trong những đơn vị tư nhân tiên phong hưởng ứng chiến lược phát triển nhà ở giá rẻ cho người dân thu nhập thấp.

