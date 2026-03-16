Ngân hàng đấu giá khoản vay hơn 1.300 tỷ của đại gia xăng dầu

Mới đây, Agribank Chi nhánh Sài Gòn (Agribank Sài Gòn) thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ có tài sản bảo đảm của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - mã chứng khoán: PSH). Khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 26/4/2023 giữa NSH Petro và Agribank Sài Gòn.

Theo đó, trong hai năm 2023-2024, Agribank Sài Gòn đã giải ngân 23 lần cho NSH Petro. Khoản vay này có dư nợ gốc là 1.301 tỷ đồng, nợ lãi 180 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ bao gồm: 14 cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL; 8 quyền sử dụng đất; dự án Vàm Láng - Gò Công Đông (tỉnh Đồng Tháp); trái phiếu Agribank.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có hàng hóa trong kho bãi là xăng A92 và MTBE (một hợp chất hữu cơ lỏng dùng làm phụ gia nhiên liệu), được thế chấp theo 3 hợp đồng khác nhau.

Mức giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 1.396 tỷ đồng. Giá khởi điểm được xác định theo hiện trạng hồ sơ pháp lý của khoản nợ và các tài sản bảo đảm liên quan.

Trước đó, để thu hồi khoản nợ xấu của NSH Petro, tháng 9/2025, Agribank Sài Gòn đã có đơn khởi kiện khách hàng tại Tòa án Nhân dân khu vực 14 - Cần Thơ. Đây cũng là thời điểm ngân hàng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ này.

NSH Petro được thành lập năm 2012, đặt trụ sở tại Châu Thành, TP Cần Thơ. Trước đây, công ty từng xây dựng mạng lưới hàng trăm cửa hàng, đại lý phân phối cùng 9 kho cảng có tổng sức chứa hơn 500.000 m³ tại khu vực Tây Nam Bộ.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, sản phẩm lọc – hóa dầu, LPG và gas, với vốn điều lệ gần 1.262 tỷ đồng. Hiện ông Mai Văn Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, đồng thời sở hữu 42,64% vốn điều lệ.

NSH Petro từng niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE với mã chứng khoán PSH. Nhưng do thua lỗ kéo dài nên PSH đã chuyển sang niêm yết trên sàn Upcom từ tháng 3/2025 và đang trong diện bị hạn chế giao dịch.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, lũy kế năm 2025, NSH Petro ghi nhận doanh thu thuần âm gần 3 tỷ đồng, đảo chiều so với mức dương khoảng 678 tỷ đồng của năm trước. Theo NSH Petro, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các khoản giảm trừ doanh thu, đặc biệt là chiết khấu thương mại, lên tới hơn 19 tỷ đồng trong khi doanh thu bán hàng chỉ đạt khoảng 16,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, NSH Petro báo lỗ sau thuế 638 tỷ đồng, mức lỗ thu hẹp khoảng 19% so với cùng kỳ nhưng vẫn duy trì trạng thái thua lỗ.

Năm 2025, NSH Petro đặt kế hoạch doanh thu 14.566 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 327 tỷ đồng. Tuy nhiên, với kết quả thực tế ghi nhận, công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Kết quả kinh doanh kém khả quan khiến lỗ lũy kế của NSH Petro tăng lên 1.141 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025, đồng thời vốn chủ sở hữu bị bào mòn đáng kể, còn khoảng 163 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Về quy mô tài sản, tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của NSH Petro đạt hơn 10.506 tỷ đồng. Dù vậy, cơ cấu tài sản cho thấy lượng tiền và tương đương tiền chỉ còn gần 59 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho ở mức hơn 4.679 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới 1.936 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của của NSH Petro đến cuối năm 2025 đã vượt 10.342 tỷ đồng, tương đương khoảng 63 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm phần lớn, với khoảng 6.940 tỷ đồng.

BIDV hiện là chủ nợ lớn nhất của NSH Petro khi có dư nợ cho vay hơn 3.600 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đang lưu hành khoảng 750 tỷ đồng trái phiếu.

