Quá nhanh: Hải Phòng “cấp tốc” giải phóng mặt bằng để Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị khởi công dự án 4.000 tỷ chỉ trong 2 tuần nữa

Vừa qua, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã đi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương.

Theo báo cáo, đến nay UBND xã Kiến Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng…

Để thực hiện dự án, địa phương sẽ thu hồi khoảng 227 ha đất, ảnh hưởng đến 1.600 hộ dân, trong đó hơn 30 hộ có đất ở. Đến nay, UBND xã Kiến Hưng đã triển khai thông báo thu hồi đất tới 1.155 hộ dân.

Công tác bồi thường được đẩy nhanh, riêng thôn Đa Ngư đã hoàn thành chi trả cho 299 hộ với tổng số tiền hơn 145 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư ngày 15/9/2025. Tại các khu vực khác, địa phương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất… dự kiến sẽ hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 17/9/2025.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam. Lãnh đạo yêu cầu địa phương khẩn trương chi trả kinh phí bồi thường, quản lý diện tích đất đã thu hồi, bảo đảm an toàn và tiến độ cho nhà thầu thi công. Lãnh đạo thành phố đề nghị, chủ đầu tư dự án chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung hoàn thiện mặt bằng, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Lễ khởi công công trình nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 9/2025.

Vị trí thực hiện khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) - ảnh chụp từ báo cáo.

Được biết, Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 227 ha, tổng mức đầu tư gần 4.060 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (trước đây là huyện Kiến Thụy), thành phố Hải Phòng.

Về ranh giới, Khu công nghiệp Tân Trào phía Bắc giáp các khu đất sản xuất nông nghiệp xã Kiến Hưng, cụm công nghiệp Tân Trào và các khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp sông Văn Úc; phía Tây giáp kênh Đồng Thẻo; phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu thôn Đa Ngư.

Dự án do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Tân Trào dự kiến sẽ là nơi thu hút các ngành nghề: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiến độ thực hiện của Khu công nghiệp Tân Trào là 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Cụ thể, từ nay đến hết năm sẽ triển khai giải phóng mặt bằng. Sau đó, từ đầu năm 2026, doanh nghiệp sẽ thi công xây dựng hạ tầng và đưa vào kinh doanh quý II/2030.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, hướng đến việc xây dựng khu công nghiệp hiện đại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Từ đó, mở rộng thu hút đầu tư đa ngành, tạo động lực phát triển công nghiệp, tăng việc làm và thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố.

Thời gian qua, Tập đoàn Vingroup đã đẩy mạnh đầu tư vào thành phố Hải Phòng. Vào ngày 15/7, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng, UBND thành phố đã trao Giấy chứng nhận cho 32 dự án và 7 bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn đầu tư hơn 15,6 tỷ USD. Đáng chú ý, trong dòng vốn đầu tư 15,6 tỷ USD, riêng Tập đoàn Vingroup đã chiếm gần một nửa với 7,5 tỷ USD. Theo đó, doanh nghiệp này đầu tư vào hạ tầng hai Khu công nghiệp Tân Trào, Ngũ Phúc và các dự án thành phần khác tại các xã Tân Trào, Kiến Quốc, Ngũ Phúc - thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Tác giả: Lễ Lễ

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn