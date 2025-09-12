Tỷ phú giàu nhất thế giới kết hôn 6 lần, vợ hiện tại kém 47 tuổi

Larry Ellison và người vợ thứ 6 kém 47 tuổi Jolin Zhu. Ảnh: SI.

Larry Ellison, đồng sáng lập và hiện là Chủ tịch Oracle, đã chính thức vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới. Theo Bloomberg Billionaires Index, khối tài sản ròng của Ellison đã tăng lên 393 tỷ USD, nhờ cổ phiếu Oracle bất ngờ tăng 40% chỉ trong một ngày, tương đương thêm 101 tỷ USD. Trong khi đó, tài sản của Elon Musk hiện ước tính khoảng 385 tỷ USD.

Song song với những thành tựu kinh doanh, cuộc sống cá nhân của Larry Ellison cũng gây nhiều chú ý. Những cuộc hôn nhân và mối tình của ông phản ánh một hành trình nhiều biến động, từ chật vật tài chính thời trẻ đến sự kết hợp giữa quyền lực, tình cảm và chiến lược trong giai đoạn sau này.

6 cuộc hôn nhân

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Larry Ellison là với Adda Quinn vào năm 1967, khi ông mới 23 tuổi. Tuy nhiên, những khó khăn tài chính trong giai đoạn khởi nghiệp đã khiến mối quan hệ này nhanh chóng rạn nứt. Sau bảy năm, hai người chia tay.

Ít lâu sau, Ellison kết hôn với Nancy Wheeler Jenkins. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm. Đáng chú ý, Jenkins đã ký văn bản từ bỏ mọi quyền lợi tài chính liên quan đến Oracle. Quyết định này khiến bà không được hưởng bất kỳ lợi ích nào khi Oracle sau đó trở thành tập đoàn phần mềm trị giá hàng trăm tỷ USD.

Đầu thập niên 1980, Ellison kết hôn với Barbara Boothe, một cựu nhân viên lễ tân tại Oracle. Đây là cuộc hôn nhân để lại dấu ấn sâu đậm khi hai người có với nhau hai con - David Ellison và Megan Ellison.

David hiện là nhà sản xuất phim kiêm nhà sáng lập Skydance Media, còn Megan là một trong những nhà sản xuất nổi bật tại Hollywood với nhiều tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao. Dù hôn nhân với Boothe kết thúc, hai người con này vẫn là niềm tự hào lớn trong cuộc đời Ellison.

Larry Ellison cùng con gái Megan Ellison (thứ hai từ phải sang) và vợ cũ Barbara Boothe (bên phải) và Nikita Kahn (bên trái). Ảnh: Shutterstock.

Năm 2003, Larry Ellison kết hôn lần thứ tư với Melanie Craft, một tiểu thuyết gia viết về tình yêu. Đám cưới của họ gây chú ý đặc biệt khi Steve Jobs, người bạn thân thiết của Ellison, đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, sau bảy năm, cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ.

Sau cuộc hôn nhân thứ tư, Ellison gắn bó nhiều năm với Nikita Kahn, người mẫu và nhà hoạt động xã hội gốc Ukraine. Hai người thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện công khai, song cuối cùng chia tay vào năm 2016. Phải đến năm 2020, Ellison mới hoàn tất thủ tục ly hôn để khép lại mối quan hệ này.

Người vợ hiện tại của ông - Jolin Zhu (hay Keren Zhu) - thu hút nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác rất lớn: Ellison 80 tuổi, trong khi Zhu kém ông tới 47 tuổi. Zhu tốt nghiệp ngành Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Michigan. Không chỉ là bạn đời, bà còn có ảnh hưởng đáng kể đến các khoản đầu tư của Ellison, đặc biệt trong lĩnh vực bóng bầu dục đại học. Bà được cho là người góp phần giúp Ellison chiêu mộ thành công nhiều tài năng trẻ, trong đó có cầu thủ triển vọng Bryce Underwood.

Hành trình khởi nghiệp

Hành trình tình cảm của Larry Ellison phản ánh phần nào con đường sự nghiệp của ông: bắt đầu đầy thử thách và thất bại, nhưng về sau lại gắn liền với quyền lực, tầm ảnh hưởng và những bước đi chiến lược.

Câu chuyện của Ellison bắt đầu từ năm 1977, khi ông cùng Bob Miner và Ed Oates sáng lập Software Development Laboratories tại Santa Clara, California. Công ty này được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thuê phát triển một phần mềm cơ sở dữ liệu với mật danh “Oracle”.

Năm 1982, công ty chính thức đổi tên thành Oracle và niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 1986. Trong hơn bốn thập kỷ, Oracle trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, song gần đây nhu cầu về hạ tầng dữ liệu từ các khách hàng trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp công ty bùng nổ trở lại.

Ellison từng đảm nhận nhiều vai trò tại Oracle, trong đó có vị trí Chủ tịch (1990-1992) và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (1978-1996). Sau một tai nạn lướt sóng suýt mất mạng năm 1992, ông tạm rời ghế lãnh đạo rồi quay lại vào năm 1995 và tiếp tục điều hành thêm một thập kỷ.

Larry Ellison nổi tiếng với những thú chơi xa xỉ và niềm đam mê thể thao. Ảnh: Luxury Launches.

Đến năm 2014, Ellison rời vị trí CEO và chuyển sang đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công nghệ (CTO), chức danh ông vẫn giữ đến nay.

Tuần này, Oracle công bố đã ký bốn hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD với khách hàng và dự kiến còn nhiều thỏa thuận khác trong thời gian tới. Thông tin này đã đẩy cổ phiếu công ty, cũng như khối tài sản của Ellison, lên mức kỷ lục.

Ellison không chỉ sống trong thế giới phần mềm. Ông nổi tiếng với những thú chơi xa xỉ và niềm đam mê thể thao.

Năm 2012, Ellison chi tiền mua 98% đảo Lana’i - hòn đảo lớn thứ sáu của Hawaii, nơi từng diễn ra lễ cưới của Bill và Melinda Gates. Khi đó, tài sản của Ellison mới chỉ ở mức 36 tỷ USD.

Ông cũng là một tay chơi du thuyền khét tiếng. Năm 2013, Oracle Team USA - đội đua do ông hậu thuẫn - đã tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục để vô địch giải America’s Cup. Đội này giải thể năm 2017. Đến năm 2018, Ellison đồng sáng lập giải SailGP - giải đua thuyền catamaran tốc độ cao có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nổi tiếng. Gần đây, nữ diễn viên Anne Hathaway cùng một nhóm đối tác đã mua đội Italy SailGP, trong khi ngôi sao bóng đá Kylian Mbappé đầu tư vào đội Pháp.

Ngoài ra, Ellison còn góp phần hồi sinh giải quần vợt Indian Wells ở California, được người hâm mộ gọi là “Grand Slam thứ năm”. Điểm đặc biệt của giải đấu này là có nhà hàng sushi Nobu nổi tiếng nằm ngay bên cạnh sân đấu lớn.

Ellison cũng dành nhiều tâm huyết cho hoạt động từ thiện. Năm 2016, ông tuyên bố tặng 200 triệu USD cho Đại học Nam California để thành lập trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư.

Năm 2010, Ellison ký cam kết Giving Pledge - sáng kiến do Bill Gates khởi xướng, hứa sẽ quyên góp ít nhất 95% tài sản cho từ thiện sau khi qua đời.

Tuy nhiên, gần đây ông cho biết sẽ “điều chỉnh” cam kết này, chuyển một phần tài sản vào Ellison Institute of Technology, hợp tác với Đại học Oxford. Viện này tập trung vào các nỗ lực nhân đạo như: nghiên cứu thuốc cứu người, chống đói nghèo bằng việc phát triển giống cây trồng năng suất cao, xây dựng hệ thống nông nghiệp trong nhà giá rẻ, và ứng phó biến đổi khí hậu bằng công nghệ năng lượng sạch.

Theo New York Times, Ellison “hiếm khi tham gia vào cộng đồng Giving Pledge” và “luôn đề cao tính độc lập, không muốn bị ảnh hưởng bởi định hướng của Gates”. Ellison từ chối bình luận về thông tin này.

