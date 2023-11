Xem camera, cha mẹ xúc động khi thấy hành động của con trai 2 tuổi

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh đáng yêu này được ghi lại tại một nhà dân ở Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong clip, một bé trai đang chơi đùa trong phòng khách thì thấy mẹ nằm ngủ trên sofa. Ngay sau đó, cậu bé đã tiến đến xoa và hôn lên bụng trước khi lấy chăn đắp cho mẹ.

Chia sẻ với Đài truyền hình Quảng Đông, ông Cai, cha của cậu bé cho biết, ông cảm thấy rất xúc động khi cậu bé biết chăm sóc mẹ.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều xúc động khi chứng kiến hành động của cậu bé 2 tuổi.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn