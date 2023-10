Gặp cụ ông bán ve chai người lấm lem bùn đất, thanh niên có hành động ấm lòng

Mới đây hình ảnh một cụ ông người lấm lem bùn đất, đang gom nhặt ve chai khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Ở cái tuổi nhẽ ra phải được nghỉ ngơi, dưỡng già bên con cháu, cụ ông lại phải lặn lội mưu sinh, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Ông cụ quần áo trên dưới đều phủ đầy bụi, bàn tay lấm lem đang thoăn thoắt buộc chút bìa catong vừa nhặt được vào sau xe đạp. Hai bàn chân, một bên đi giày, bên còn lại xỏ vào chiếc dép tổ ong rách góc, nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Thấy cụ ông vất vả, một chàng trai đã đến gần, gửi tặng cụ ông một món quà nhỏ, giúp ông vơi bớt phần nào lo toan kiếm sống của 1 ngày. Nhận được món quà, gương mặt khắc khổ, lấm lem liền nở nụ cười hạnh phúc. Hai tay cụ nắm chặt thành nắm đấm như muốn thể hiện sự mạnh mẽ, sống vươn lên giữa cuộc đời cơ cực.