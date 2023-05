Xe VinFast VF8 không người lái chạy thử nghiệm trên đường phố Việt

Your browser does not support the video tag.

Mẫu xe ô tô điện VinFast VF8 không người lái chạy với tốc độ cao giữa dòng xe đông đúc tại Việt Nam gây xôn xao khi được tung mạng. Cụ thể, một clip xe điện VinFast VF8 không người lái đang chạy trên đường tốc độ cao và hoàn toàn không có người ngồi sau vô-lăng được hé lộ hôm qua 2/5.

Trong clip, hai ghế trước bỏ trống, có hai người ngồi hàng ghế sau. Người ngồi ghế sau bên phụ quay phim. Người lái ngồi ghế sau bên tài hai lần đưa tay lên phía trước, một lần là chỉnh lại vô-lăng cho thẳng, một lần là ấn nút điều khiển trên màn hình. Không rõ cung đường xe chạy là đường nào, nhưng đó có thể là một đoạn đường quốc lộ với dải phân cách cứng ở giữa.

Theo như clip, chiếc xe tăng dần tốc độ từ hơn 50 km/h lên đến 71 km/h, phía trước là các xe khác, làn bên cạnh có xe tải chạy song song. Cũng theo các thông số thể hiện trên màn hình, có thể thấy chiếc xe đang bật ADAS - Hệ thống Hỗ trợ lái xe tiên tiến.

ADAS được xếp vào hệ thống tính năng tự lái cấp độ 2 đối với ô tô. Cụ thể, chiếc VF8 trong clip được hỗ trợ bởi tính năng Giữ làn khẩn cấp (Keeping Lane Assist) và Kiểm soát hành trình chủ động (Adaptive Cruise Control). Hai tính năng này giúp chiếc xe có thể tự động chạy theo làn đường cố định, đồng thời tự động điều chỉnh tốc độ (tăng tốc hoặc giảm tốc) để duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Mặc dù ADAS là hệ thống thông minh, nhưng việc sử dụng các hệ thống này vẫn yêu cầu người lái ngồi sau vô-lăng để can thiệp khi cần. Các xe hiện đại đều có tính năng phát hiện khi lái xe bỏ tay ra khỏi vô-lăng trong một thời gian nhất định để đưa ra cảnh.

Ngoài ra việc lái xe không ngồi sau vô-lăng cũng hoàn toàn bị nghiêm cấm ở Việt Nam. Chỉ rất ít nơi, với mục tiêu thử nghiệm xe không người lái, mới cho phép các hãng thử nghiệm chạy xe hoàn toàn không có người lái. Từ 2016, một số nước đã thử nghiệm xe bus hoặc taxi không người lái (tự hành). Hiện tại, mới có rất ít nơi ở Trung Quốc và Mỹ cấp phép dịch vụ taxi không người lái.

