Xe tải làm rơi đàn bò trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nhiều vụ va chạm xảy ra

Ngày 5-2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã phối hợp với xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng xử lý trường hợp xe tải làm rơi bò xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến giao thông hỗn loạn trong đêm.

Thông tin ban đầu, trước đó vào đêm 4-2, một chiếc xe tải (chưa rõ lai lịch tài xế cầm lái) chở 8 con bò chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Khánh Hòa - TP.HCM. Khi chạy đến đoạn Km191, xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng thì cửa sau thùng xe tải bung ra, nhiều con bò rơi xuống cao tốc.

Tình huống hy hữu trên khiến nhiều tài xế đang lái xe chạy trên cao tốc phải đánh lái gấp, tránh né bò rơi xuống. Giao thông qua khu vực lập tức hỗn loạn. Nhiều xe tải đã tông trúng bò trên cao tốc, trong đó có một xe va chạm mạnh vào dải phân cách giữa.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp cùng các cơ quan chức năng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường.

