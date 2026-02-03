Xe tải lao xuống vực đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong trong cabin

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do xe tải rơi vực đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải rơi vực đèo Bảo Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 3-2, xe tải do tài xế Lê Hữu Thịnh (35 tuổi, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở một máy đào lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM.

Khi đến đoạn cua Km103 - khu vục Đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc, xe tải bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực sâu bên đường.

Vụ tai nạn khiến phương tiện rơi xuống vực sâu khoảng 5 m, cabin biến dạng. Tài xế Lê Hữu Thịnh tử vong, mắc kẹt trong cabin; phụ xe là anh Lê Văn Tuệ bị thương.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể tài xế ra khỏi chiếc xe tải.

Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện có mặt triển khai cứu hộ, cứu nạn. Phụ xe được đưa đi cấp cứu, còn thi thể tài xế sau đó được đưa khỏi hiện trường.

Tác giả: Nhất Đăng

Nguồn tin: Báo Người lao động