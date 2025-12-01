Xe sang 10 chữ số của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Xe ô tô được bà Phan Thị Mai sử dụng là Toyota Fortuner 2019, một trong những mẫu xe được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ thiết kế mạnh mẽ, không gian rộng rãi và độ bền bỉ đặc trưng của thương hiệu đến từ Nhật Bản. Xe sở hữu kích thước dài 4.795 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.835 mm, kết hợp khoảng sáng gầm lên tới 219 mm, mang đến khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá, từ đô thị đến các cung đường gồ ghề.

Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: FBNV

Về động cơ, chiếc xe ô tô xuất hiện cùng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa được phân phối tại Việt Nam với nhiều phiên bản, bao gồm máy dầu 2.4L, lựa chọn phổ biến vì tiết kiệm nhiên liệu, máy xăng 2.7L cho trải nghiệm vận hành mượt mà và bản máy dầu 2.8L mạnh mẽ phục vụ nhu cầu kéo tải hoặc đi đường dài. Tuỳ cấu hình, xe sử dụng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, kèm dẫn động cầu sau hoặc hai cầu, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng đô thị lẫn người cần một chiếc SUV thực dụng, bền bỉ.

Ô tô bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa lựa chọn cũng gây thiện cảm nhờ trang bị an toàn tương đối đầy đủ trong phân khúc. Xe sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Tuỳ phiên bản, xe có từ 3 đến 7 túi khí cùng camera hoặc cảm biến lùi, giúp quá trình vận hành an tâm hơn, đặc biệt khi chở đủ tải hoặc đi đường dài.

Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa thường lựa chọn chiếc SUV 7 chỗ làm phương tiện di chuyển. Ảnh chụp màn hình



Là mẫu SUV sử dụng kết cấu khung gầm body-on-frame giống bán tải Hilux, ô tô bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa tin dùng ghi điểm về độ chắc chắn và khả năng chịu tải. Ở các phiên bản trang bị hệ dẫn động 4x4, xe có khả năng leo dốc, vượt đường trơn hoặc đi địa hình nhẹ tốt hơn, kết hợp góc thoát lớn và khoảng sáng gầm cao, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển ở vùng đồi núi hoặc địa hình hỗn hợp.

Không gian nội thất của ô tô được thiết kế rộng rãi cho 7 người, phù hợp với gia đình đông thành viên như bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa. Tùy phiên bản, xe được trang bị ghế bọc da, điều hòa tự động kèm cửa gió cho cả ba hàng ghế, màn hình giải trí 7 inch hoặc đầu CD/USB, hệ thống âm thanh 6 loa và ghế lái chỉnh điện. Thiết kế nội thất thiên về sự thực dụng, dễ dùng và bền bỉ.

Mẫu xe bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa sử dụng. Ảnh: yallamotor



Tại thời điểm mở bán, Toyota Fortuner 2019 có mức giá dao động từ khoảng 1,03 đến 1,35 tỷ đồng, tuỳ phiên bản và trang bị. Với sự kết hợp giữa thiết kế chắc chắn, động cơ ổn định, chi phí sử dụng hợp lý và khả năng vận hành bền bỉ, mẫu SUV 7 chỗ này là lựa chọn lý tưởng cho bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa trong những chuyến đi đường dài, đặc biệt khi trở về quê thăm mẹ.

Tác giả: Vũ Ánh - CTV

Nguồn tin: saostar.vn