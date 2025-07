Xe mô tô đối đầu với xe ô tô, tài xế xe mô tô tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20 giờ cùng ngày, tại đường Âu Cơ thuộc khu phố Tiến Bình, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây).

Vào thời điểm trên, xe mô tô biển số 86AA-174.86 do ông N.Q.T (35 tuổi, trú khu phố Tiến An, phường Tiến Thành) điều khiển xe theo hướng từ xã Tuyên Quang về xã Tân Thành thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 86C-051.05 do ông Phạm Khanh (45 tuổi, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: cắt từ Clip của N.K

Hậu quả làm ông N.Q.T tử vong tại chỗ, hai xe hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an phường Tiến Thành đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời, báo cáo nội dung vụ việc về các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý.

Clip ghi lại lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường. Clip: N.K

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV