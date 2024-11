Xe khách tông xe bồn trên đường cao tốc, phụ lái tử vong, 11 người bị thương

Sáng 21-11, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết đang tích cực cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn qua địa bàn Bình Thuận.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20-11, tại km 06+500 đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thuộc địa phận xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (hướng Phan Thiết đi Dầu Giây) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 ô tô.

Thời điểm này, ô tô khách biển số 50H-230.74, do ông Hồ Duy Thoảng (SN 1984, thường trú tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) điều khiển tông vào đuôi ô tô đầu kéo, biển số 60C-344.62 kéo theo sơ mi rơ moóc bồn biển số 60R-027.05 do ông Phạm Đăng Trường (SN 1982, trú xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển.

Đầu xe khách biến dạng sau cú tông trên đường cao tốc. Ảnh: CA

Vụ tai nạn khiến phụ lái ô tô khách là ông N.V.T. (SN 1984, trú tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) tử vong tại chỗ.

11 người trên xe khách bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Tổ CSGT số 7, Đội 6, Cục CSGT đã có mặt hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị nạn, phân làn điều tiết giao thông, phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận điều tra giải quyết.

Tin từ lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, ban đầu tiếp nhận cấp cứu tổng cộng 11 người bị thương trong vụ tai nạn.

Đến sáng nay, 4 người tiếp tục được điều trị tại Khoa ngoại, 7 người sau khi kiểm tra vết thương đã được xuất viện.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động