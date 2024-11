Xe khách tông xe máy, người đàn ông tử vong thương tâm

Ngày 11-11, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp Công an thị trấn Tân Phú điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, Nguyễn Minh Hiếu (43 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe khách loại 16 chỗ lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ huyện Đồng Phú đi tỉnh Bình Dương.

Your browser does not support the video tag.

CLIP ghi lại hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn đường giao nhau giữa đường ĐT.741 và đường Phạm Ngọc Thạch thuộc khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, xe khách bất ngờ tông vào xe máy do anh D.L.V. (30 tuổi, quê Kiên Giang) đang chạy phía trước.

Cú tông quá mạnh khiến anh V. và xe máy ngã xuống đường. Mọi người phát hiện sự việc liền đến đưa anh V. đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp lực lượng Công an thị trấn Tân Phú đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai tài xế điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Sỹ Hưng

Nguồn tin: Báo Người lao động