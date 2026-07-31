Xe khách tông vào đuôi xe tải ben trên QL1A, bốn người bị thương

Thông tin từ UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk tối nay 30/7 cho hay, 4 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 1292+800 trên QL1A qua địa phận khu phố An Bình Thạnh, phường Xuân Đài đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đầu xe ô tô khách móp méo, biến dạng sau khi tông vào đuôi xe ô tô tải ben. Ảnh: NDCC.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30’ tối cùng ngày. Thời điểm đó ông Nguyễn Thành Tuấn (SN 1973, trú tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), điều khiển xe ô tô khách BKS 76B-012.15 chạy trên QL1A từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên, thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe tải ben BKS 90C-021.38 chạy cùng chiều phía trước và đang chuyển hướng sang đường tại nơi được phép quay đầu.

Xe ô tô tải lật nghiêng sau khi bị xe ô tô khách tông từ phía sau. Ảnh: NDCC.

Sau cú va đập, xe ô tô tải lật nghiêng bên lề đường, phần đầu xe ô tô khách móp méo, biến dạng. Ngoài tài xế xe khách Nguyễn Thành Tuấn còn có 3 người khác bị thương là phụ xe Đinh Xuân Thiện (SN 2008, trú tại phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Phấn (SN 1974, trú tại phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai) và Bùi Thái Nguyên (SN 1981, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Xuân Đài khẩn trương đến hiện trường, phối hợp Trạm CSGT Tuy An thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk bảo vệ hiện trường, phân luồng hướng dẫn giao thông để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra. 4 nạn nhân bị thương cũng đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.vn