Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo về dữ liệu tỉnh

Đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban gồm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh và Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Cường, cùng 24 thành viên là lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, điều phối liên ngành, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, các giải pháp về dữ liệu toàn diện, liên thông giữa các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, triển khai hoạt động xây dựng, phát triển, tích hợp, đồng bộ, chia sẻ, khai thác và điều phối dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn bộ hệ thống chính trị; thúc đẩy vận hành hiệu quả các cơ sở dữ liệu của tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, các giải pháp về dữ liệu đồng bộ liên thông thông suốt giữa các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai hoạt động xây dựng, phát triển, tích hợp, đồng bộ, chia sẻ, khai thác và điều phối dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; thúc đẩy vận hành hiệu quả các cơ sở dữ liệu của tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ban Chỉ đạo giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, Sở, ban, ngành, địa phương trong hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về dữ liệu trên địa bàn tỉnh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về phát triển cơ sở dữ liệu; điều phối chung việc triển khai Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với các nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Ban Chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế làm việc; thành lập Tổ Giúp việc và tổ chức, hoạt động theo quy định, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Sở Khoa học và Công nghệ làm nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Quyết định thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh; Ban Chỉ đạo các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, văn bản chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác về dữ liệu. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về dữ liệu; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh; Ban Chỉ đạo các nội dung về dữ liệu thuộc phạm vi Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn