Hồi nhỏ ở quê chân lấm tay bùn, cô gái đổi đời nhờ đẹp và khéo: Giờ làm vợ Tổng giám đốc, hàng hiệu kín người

Không ai khác, đó chính là Hoa hậu Đỗ Hà!.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, lớn lên trong một gia đình thuần nông. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp từng chia sẻ nhiều hình ảnh của bản thân khi còn nhỏ. Theo đó, tuổi thơ của Đỗ Hà gắn liền với cánh đồng, những ngày theo bố mẹ ra ruộng cấy lúa, phụ giúp công việc nhà. Cũng chính hình ảnh chân chất, giản dị ở quê này mà Đỗ Hà luôn nhận được sự yêu thích lớn từ công chúng.

Từ cô gái quen với ruộng đồng, Đỗ Hà dần bước ra khỏi cuộc sống ở quê nhờ nhan sắc nổi bật, sự tự tin và khả năng thích nghi khá nhanh với môi trường mới. Từ đó, cuộc sống của người đẹp cũng có nhiều thay đổi.

Đỗ Thị Hà lớn lên trong gia đình thuần nông, những hình ảnh hồi nhỏ được cô chia sẻ nhiều trên trang cá nhân

Tuổi thơ của Đỗ Hà gắn liền với cánh đồng, ruộng lúa

Năm 2020, Đỗ Hà đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ở tuổi 19, cô giành vương miện và bắt đầu hoạt động trong làng giải trí. Với chiều cao 1,75m, cùng gương mặt khả ái, phong thái tự tin, Đỗ Hà nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý và có sự nghiệp thành công.

Nàng hậu dần theo đuổi hình ảnh trưởng thành, thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ hàng hiệu và tham gia các sự kiện lớn. Không ít người nhận ra, người đẹp Thanh Hóa cũng có sự thay đổi rõ rệt về phong cách, thăng hạng từ nhan sắc đến thần thái toát ra.

Cùng với sự thay đổi về hình ảnh, tủ đồ của Đỗ Hà cũng ngày càng có nhiều món đồ đắt đỏ. Người đẹp thường xuyên xuất hiện với những thiết kế, túi xách, giày dép hay phụ kiện đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp. Nếu thời điểm mới đăng quang, hình ảnh Đỗ Hà vẫn khá đơn giản thì hiện tại, cô đã có phong cách rõ ràng và thiên về sự sang trọng hơn.

Đỗ Thị Hà ngày càng thăng hạng nhan sắc, gu thời trang cũng thay đổi, diện nhiều đồ hiệu đắt tiền

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, chuyện tình cảm, hôn nhân của Đỗ Hà cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Đỗ Hà từng có một khoảng thời gian yêu đương cực kỳ kín tiếng với doanh nhân Viết Vương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Cho đến tháng 10/2025, cặp đôi chính thức lên xe hoa, tổ chức đám cưới theo phong cách truyền thống khiến cả cõi mạng “ăn cưới online”.

Thời điểm đó, vợ chồng Đỗ Hà nhận nhiều lời khen vì xứng đôi, hợp nhau từ ngoại hình đến tính cách. Nhiều người cho rằng, nàng hậu toát lên vẻ hạnh phúc khi gặp được đúng người, liên tục được chồng cưng chiều, chăm sóc hết mực.

Hậu kết hôn, Đỗ Hà gần như rút khỏi các sự kiện giải trí. Nếu trước đây cô thường xuyên góp mặt trên thảm đỏ, sàn diễn thời trang hay các hoạt động của giới showbiz thì hiện tại tần suất xuất hiện đã giảm đáng kể. Thay vào đó, nàng hậu dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh, hỗ trợ chồng.

Nàng hậu và chồng - doanh nhân Viết Vương

Mỹ nhân sinh năm 2001 được chồng cưng chiều, có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Song dù không xuất hiện rầm rộ trên truyền thông nhưng Đỗ Hà lại chăm chỉ hoạt động trên MXH. Người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến du lịch, cuộc sống thường nhật cũng như các khoảnh khắc bên bạn bè. Mỗi lần cập nhật, nhan sắc rạng rỡ và phong cách sang trọng của nàng hậu đều nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Đặc biệt là trên kênh TikTok cá nhân, Đỗ Hà nhiều lần chia sẻ sở thích cắm hoa, đăng hình những bình hoa do chính mình cắm. Từ việc chọn hoa, cắt tỉa đến sắp xếp, Đỗ Hà đều tự tay thực hiện. Đây cũng là một trong những hoạt động đời thường hiếm hoi được cô chia sẻ khá thoải mái sau khi lập gia đình.

Ngoài ra, Đỗ Hà cũng chia sẻ nhiều về niềm đam mê nấu ăn, thích thử những món mới cho chồng, cẩn thận chăm sóc tổ ấm. Không chỉ vậy, Đỗ Hà còn dành nhiều thời gian cho việc đi du lịch cùng chồng. Trang cá nhân của nàng hậu thường xuyên xuất hiện những hình ảnh từ các chuyến đi nước ngoài, với nhiều điểm đến ở châu Á và châu Âu.

Nàng hậu vi vu nhiều nơi từ Châu Á tới Châu Âu

Đỗ Hà từng nhiều lần khoe đồng hồ tiền tỷ và bộ sưu tập túi hiệu như Hermes, Dior, Chanel,...

Dù vậy, Đỗ Hà vẫn khá kín tiếng, tôn trọng sự riêng tư của chồng khi không để “nửa kia” lộ diện quá nhiều. Thế nhưng dù kín tiếng nhưng thiếu gia Viết Vương vẫn thể hiện được sự ủng hộ, hỗ trợ của mình dành cho vợ. Anh cùng vợ xuất hiện trong một vài sự kiện, hộ tống vợ ở khắp mọi nơi.

Thời gian gần đây, Đỗ Hà có nhiều thay đổi về diện mạo. Nhiều người nhận ra, nàng hậu “có da có thịt” hơn so với trước đây. Điều này khiến cộng đồng mạng nghi vấn cô đang có tin vui, mang thai con đầu lòng.

Đến nay, Đỗ Hà và chồng vẫn chưa từng lên tiếng phủ nhận hay xác nhận thông tin này. Nàng hậu vẫn lựa chọn giữ kín, chia sẻ cuộc sống hôn nhân một cách vừa phải, tinh tế càng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tổng hợp/ Ảnh: IGNV

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: Thanh niên Việt