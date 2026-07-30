Nghệ An tiếp nhận viện trợ hơn 2,6 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn tại 05 xã trên địa bàn tỉnh

Dự án nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai tại 5 xã gồm: Bích Hào, Đại Đồng, Tân Kỳ, Nghĩa Hành và Bạch Ngọc.

Theo đó, nhà tài trợ sẽ hỗ trợ 2.600 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổng Kinh phí dự án là 2,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 103.170 USD.

UBND tỉnh giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An - Chủ dự án tổ chức quản lý, triển khai dự án theo đúng nội dung được phê duyệt và các quy định của pháp luật. Đồng thời, bảo đảm việc triển khai dự án đúng tiến độ, đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn