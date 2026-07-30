Bi kịch chồng chất của gia đình nam lao động Việt t.ử v.ong ở Nhật: Đi thay em trai rồi mãi mãi không trở về

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Clip: Như Hoàn

Khi nhận tin con trai tử nạn trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), bà Nguyễn Thị Thủy (Ninh Bình) gần như suy sụp. Chỉ chưa đầy hai năm, gia đình liên tiếp hứng chịu biến cố: chồng qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, con trai út lỡ chuyến xuất cảnh vì tai nạn gãy chân, còn người con trai thứ hai Trần Văn Sơn (SN 2002), niềm hy vọng của cả gia đình lại mãi mãi nằm lại nơi đất khách, để lại người vợ trẻ và đứa con mới hơn 7 tháng tuổi.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, anh Trần Văn Sơn là công dân Việt Nam được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto. Hiện cơ quan đại diện Việt Nam đang tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của đứa con trai (Ảnh: Như Hoàn)

"Con đi làm rồi con về chứ có đi đâu đâu..."

Bà Nguyễn Thị Thủy không ngừng bật khóc khi nhắc đến người con trai hiếu thảo vừa ra đi ở tuổi 24. Gia đình vốn rất khó khăn, dù học giỏi nhưng Sơn đã sớm từ bỏ giấc mơ đại học để đi làm phụ giúp mẹ.

“Sơn chỉ học hết lớp 12 rồi nghỉ. Nhìn anh ra trường cũng lận đận sau 4 - 5 năm đại học, nó bảo: 'Nhà mình khó khăn nên con đi làm chứ con không đi học đâu'.”

Trong ký ức của người mẹ, Sơn là người con ngoan và hiếu thảo.

Những tờ giấy khen của anh Sơn vẫn được mẹ cẩn thận cất trong tủ kính (Ảnh: Như Hoàn)

"12 năm đi học là 12 tờ giấy khen vẫn treo đầy kia. Không bao giờ bị cô giáo mắng, cũng chẳng bao giờ cãi mẹ. Mẹ mắng thì chỉ cười thôi. Giờ tôi kiếm được đâu đứa con như vậy nữa.”

Sau khi nghỉ học, Sơn theo người thân làm nghề hàn. Đến khi lập gia đình và có con trai đầu lòng, gánh nặng mưu sinh càng lớn hơn. Với chàng trai trẻ, mục tiêu duy nhất là kiếm tiền để chăm lo cho vợ con và mẹ.

"Nó bảo: 'Bây giờ con hy sinh đi làm bên kia mấy năm để về có vốn xây cho vợ con ngôi nhà. Làm ở nhà thì lâu lắm mẹ ạ'."

Anh Sơn qua đời để lại người vợ trẻ cùng đứa con trai nhỏ mới 7 tháng tuổi (Ảnh: Như Hoàn)

Điều khiến gia đình day dứt nhất là chuyến đi Nhật Bản vốn không phải dành cho Sơn. Người dự định xuất cảnh ban đầu là em trai út của anh. Gia đình đã vay mượn, đặt cọc 100 triệu đồng để em tham gia chương trình xuất khẩu lao động. Thế nhưng sát ngày bay, người em gặp tai nạn gãy chân nên không thể lên đường.

Không muốn mất khoản tiền đặt cọc và cũng mong gia đình có cơ hội đổi đời, Sơn quyết định thay em trai sang Nhật làm việc. Không ai ngờ, sau bảy tháng nơi đất khách, chuyến đi ấy lại trở thành chuyến đi không có ngày trở về.

Nhắc đến ngày tiễn con ra sân bay, người mẹ òa khóc.

"Hôm đi nó không cho ai đưa. Nó bảo: 'Cả nhà để mình con đi. Con đi làm rồi con về chứ con có đi đâu đâu mà mẹ phải gọi anh em đưa'."

Bảo chụp ảnh kỷ niệm, Sơn cũng từ chối.

"Nó nói: 'Con đi làm rồi con về, có đi đâu đâu mà mẹ chụp'. Cuối cùng chỉ chụp được đúng một kiểu ảnh từ xa."

Những người thân trong gia đình không khỏi xót ra trước sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ (Ảnh: Như Hoàn)

“Đưa con đi hình hài đầy đủ, giờ thì…”

Khoảng 3 giờ chiều ngày xảy ra trận động đất, bà Thủy nhận được cuộc điện thoại đầu tiên.

"Người ta hỏi có phải mẹ của Trần Văn Sơn không. Tôi bảo đúng rồi. Họ bảo cô bình tĩnh, chỗ Sơn làm vừa xảy ra động đất. Lúc đó tôi cứ nghĩ con chỉ bị thương thôi... Không ngờ bạn của nó sau đó gọi về báo Sơn không qua khỏi."

Đến nay, gia đình vẫn chưa thể nhìn mặt Sơn lần cuối.

"Anh nó đã sang đến đó nhưng cũng chỉ được thắp hương, chưa được vào nhìn em. Người ta bảo phải chờ thêm mấy ngày để làm thủ tục."

Biến cố càng trở nên nặng nề khi gia đình liên tiếp gặp chuyện không may. Chồng bà vừa mất chưa đầy hai năm, em trai Sơn từng gãy chân trước ngày xuất cảnh, nay người con trai cả lại mãi mãi nằm lại nơi đất khách.

"Bố mất được hơn năm rưỡi, giờ lại đến con. Trước hôm mất, 12 giờ đêm nó vẫn gọi về. Tôi còn bảo con chịu khó làm, con của con càng ngày càng lớn rồi. Nó cũng bảo con cố kiếm tiền về nuôi cháu..."

Căn nhà nhỏ ngập trong nỗi đau xót (Ảnh: Như Hoàn)

Chỉ ít ngày trước khi xảy ra tai nạn, hai mẹ con vẫn còn bàn chuyện tách đất để sau này Sơn về xây nhà. Bà dự định gửi giấy tờ sang Nhật để con trai ký ủy quyền. Không ai ngờ, đó cũng là một trong những cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai mẹ con.

Gia đình cho biết Sơn dự định làm việc tại Nhật ba năm, sau đó đón vợ sang đoàn tụ, cùng nhau tích cóp thêm một thời gian rồi trở về Việt Nam ổn định cuộc sống. Vậy nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những dự định dang dở.

"Bây giờ người ta có bồi thường bao nhiêu tiền tôi cũng không mua lại được con. Nuôi con hơn hai mươi năm trời, giờ mất trắng rồi. Đưa con đi hình hài đầy đủ, giờ thì… khổ thân cháu."

Người mẹ nghẹn ngào nói điều duy nhất bà mong lúc này không phải tiền bạc.

"Chỉ mong làm sao đưa được con về với mẹ nhanh nhất. Còn cháu nội mới bảy, tám tháng tuổi, giờ bố mất rồi, sau này ai nuôi cháu đây..."

Bà ngoại của anh Sơn nức nở khi nhắc đến đứa cháu hiền lành, tình cảm (Ảnh: Như Hoàn)

Bà ngoại của Sơn cũng không cầm được nước mắt khi nhắc đến đứa cháu hiền lành, sống tình cảm và luôn biết nghĩ cho người thân.

Bà kể, mỗi lần về thăm nhà, Sơn đều dặn bà đừng làm việc quá sức, phải giữ gìn sức khỏe: "Cháu cứ bảo: 'Bà ơi, bà làm ít thôi, đừng làm nhiều nữa'." Trước khi sang Nhật, Sơn còn nắm tay bà và hứa: "Bà ơi, bà chờ con về nhé."

Giờ đây, lời hẹn ấy mãi mãi không thể thực hiện. Người bà ngoài 80 tuổi nghẹn ngào: "Tôi cứ nghĩ đến câu cháu bảo 'Bà chờ con về nhé'. Không ngờ cháu lại đi trước..."

Tác giả: Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn

Nguồn tin: Phụ nữ mới