Nghệ An: Chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ trường liên cấp vùng biên

Theo ghi nhận của phóng viên, sau gần 4 tháng khởi công, 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS thuộc giai đoạn thí điểm (đợt 1) tại Nghệ An đang được gấp rút thi công để kịp hoàn thành trong tháng 8. Được biết, toàn tỉnh Nghệ An có tổng cộng 21 điểm trường thuộc dự án này (gồm giai đoạn thí điểm 10 trường và giai đoạn 2 gồm 11 trường). Hiện tại, tiến độ xây dựng giai đoạn 1 đang được các bên liên quan đẩy nhanh tối đa nhằm kịp đưa công trình vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới.
Tại điểm Trường liên cấp xã biên giới Môn Sơn, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương để kịp tiến độ. Những người công nhân xây dựng đang căng mình làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Thái Doãn Tài, cán bộ tư vấn giám sát thuộc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Gia Thịnh cho biết, dự án điểm Trường liên cấp biên giới Môn Sơn rộng 5 ha này gồm 12 hạng mục lớn cùng hệ thống phụ trợ. Hiện tại, trường đã cất nóc được 10/12 khối nhà và dự kiến hoàn thành cất nóc toàn bộ trong tháng 7. Các đơn vị đang tập trung nhân lực để lắp mái tôn cho 10 toà nhà trước ngày 5/8 và đẩy nhanh khâu hoàn thiện hạ tầng.
Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi trong thời gian tới, các khối nhà cốt lõi bao gồm: nhà học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà đa năng, nhà nội trú giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ.
Dù quá trình triển khai liên tục gặp bất lợi do thời tiết nắng nóng gay gắt xen lẫn mưa giông kéo dài, dự án vẫn giữ vững đà bứt tốc. Khi quỹ thời gian không còn nhiều, các đơn vị thi công xác định sẽ tập trung toàn lực, tiếp tục tăng ca và bổ sung nhân lực để quyết tâm hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026.
Với tổng vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An được xây dựng trên diện tích quy mô khoảng 5,5 ha. Dự án được quy hoạch đồng bộ và hiện đại với 49 lớp học, đi kèm hệ thống tiện ích toàn diện gồm: ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm và khu tăng gia sản xuất.
Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho 1.900 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã biên giới Na Ngoi. Là dự án được triển khai sớm nhất của tỉnh Nghệ An, công trình chính thức khởi công vào ngày 1/10/2025. Nhờ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đến nay các đơn vị thi công đã hoàn thành gần 70% khối lượng công việc; trong đó, hạng mục dãy nhà học dành cho khối trung học phổ thông đã cơ bản hoàn thiện.
Là công trình cao nhất dự án, tòa nhà 6C (khối nhà học thực hành và lý thuyết bộ môn THCS) quy mô 4 tầng đang ghi nhận tiến độ thi công rất khả quan. công trình này đã hoàn thành gần 75% khối lượng và đang được nhà thầu dồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Theo ông Nguyễn Trọng Bằng (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng), Chủ nhiệm công trình tòa 6C, tiến độ thực hiện dự án đang gặp nhiều trở ngại lớn. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết vùng cao cực đoan, mưa nhiều, đường vận chuyển vật tư khó khăn và tình trạng thiếu hụt nhân công cục bộ.
Do nhiều công trình trọng điểm cùng đồng loạt triển khai nên nguồn lao động ngành xây dựng tại Nghệ An thời điểm này rơi vào tình trạng khan hiếm. Để giữ chân công nhân bám trụ công trường trong điều kiện sinh hoạt vùng cao còn nhiều thiếu thốn, ông Bằng cho biết đơn vị thi công đã chủ động áp dụng nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt.
Ngoài việc chi trả mức lương cao hơn mặt bằng chung, nhà thầu còn bố trí xe đưa đón tận nơi, đảm bảo chu đáo nơi ăn chốn ở và linh hoạt thanh toán tiền công theo từng đợt ngắn từ 5 đến 7 ngày.
Bất chấp những rào cản lớn về thời tiết, giao thông và tình trạng khan hiếm nhân công, các đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực bứt tốc với mục tiêu hoàn thành, bàn giao các hạng mục thiết yếu bao gồm: khối nhà học tiểu học, nhà học THCS, nhà ăn và nhà thi đấu đa năng trước ngày 28/6. Việc ưu tiên đưa các công trình này vào sử dụng nhằm đảm bảo điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027; riêng khối nhà ở nội trú dự kiến sẽ được hoàn thiện cuốn chiếu sau đó vài tuần.
Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành yêu cầu toàn hệ thống chính trị và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với từng nhà thầu bám sát thời gian, rà soát chi tiết từng hạng mục. Quyết tâm đến ngày 26/8/2026 phải hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng các hạng mục ưu tiên để học sinh tập trung, sẵn sàng cho khai giảng. Toàn bộ dự án phải dứt điểm hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Đối với các nhà thầu thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung tăng ca tăng kíp, huy động tối đa nhân lực, máy móc. Chủ động phối hợp, chia sẻ phương tiện, điều phối lực lượng thợ kỹ thuật lành nghề giữa các gói thầu để hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm hoàn thành đúng cam kết.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ đội Biên phòng phối hợp điều động lực lượng, hỗ trợ nhân lực kỹ thuật cho các nhà thầu tại các địa bàn khó khăn. Chính quyền các xã huy động tối đa lực lượng, đoàn thể, giáo viên hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất khi hoàn thành công trình, sẵn sàng năm học mới.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn