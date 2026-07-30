Nghệ An: Chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ trường liên cấp vùng biên

Tại điểm Trường liên cấp xã biên giới Môn Sơn, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương để kịp tiến độ. Những người công nhân xây dựng đang căng mình làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Thái Doãn Tài, cán bộ tư vấn giám sát thuộc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Gia Thịnh cho biết, dự án điểm Trường liên cấp biên giới Môn Sơn rộng 5 ha này gồm 12 hạng mục lớn cùng hệ thống phụ trợ. Hiện tại, trường đã cất nóc được 10/12 khối nhà và dự kiến hoàn thành cất nóc toàn bộ trong tháng 7. Các đơn vị đang tập trung nhân lực để lắp mái tôn cho 10 toà nhà trước ngày 5/8 và đẩy nhanh khâu hoàn thiện hạ tầng.