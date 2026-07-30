Chính phủ giao Hà Tĩnh làm chủ quản xây cầu Bến Thủy 3

Vị trí dự kiến xây cầu Bến Thủy 3 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 30-7, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến văn bản gửi Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An về việc thực hiện dự án cầu Bến Thủy 3.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh và ý kiến của Bộ Tài chính, Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Giao UBND tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách Nhà nước; đánh giá hiệu quả đầu tư, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án khi được cấp có thẩm quyền thông báo nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác còn thiếu so với tổng mức đầu tư.

UBND tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và kiểm toán về nội dung thông tin, số liệu, việc triển khai dự án.

Hiện nay đang có 5 cây cầu đường bộ bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh gồm cầu Bến Thủy 1 và 2, Cửa Hội, Yên Xuân, Hưng Đức (thuộc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt).

Theo nghiên cứu sơ bộ phương án đầu tư, dự án xây dựng tuyến đường kết nối dài khoảng 3,5km, trong đó phần cầu Bến Thủy 3 dài khoảng 1,3km; bề rộng 23,5m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính đề xuất đầu tư cầu vòm thép.

Đường đầu cầu phía tỉnh Nghệ An dài khoảng 0,6km, phía tỉnh Hà Tĩnh dài khoảng 1,6km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, bề rộng nền 22,5m.

Điểm đầu tuyến đường kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối giao với đường ven biển thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối qua cầu Bến Thủy 3 khoảng 2.510 tỉ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho các dự án trọng điểm, liên vùng. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn từ năm 2026 - 2030.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, cầu Bến Thủy 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Lam và các khu vực phát triển động lực của Nghệ An, Hà Tĩnh.

Khi hoàn thành, cầu Bến Thủy 3 còn được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và bất động sản, góp phần tăng cường liên kết phát triển giữa hai địa phương.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ