Hồi bé như con trai, lớn lên cô gái Hà Nội lấy chồng là Phó chủ tịch tập đoàn, sống trong dinh thự 6 tầng

Đó là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh!

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, lớn lên trong một gia đình tại khu phố cổ Hà Nội. Mẹ cô là kỹ sư Hóa học làm việc trong ngành dược, còn bố công tác trong lĩnh vực du lịch. Năm 2016, người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Khi những hình ảnh thuở nhỏ của Đỗ Mỹ Linh được chia sẻ lên mạng xã hội, không ít người để lại bình luận hài hước như "đúng chuẩn tomboy", "nhìn cứ ngỡ con trai". Bởi, thuở nhỏ cô để tóc tém, thường diện những bộ đồ rộng rãi như quần yếm, áo phông, ít khi mặc váy điệu đà.

Ảnh quá khứ của Đỗ Mỹ Linh.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng loạt ảnh là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi của Đỗ Mỹ Linh theo thời gian. Từ cô bé có vẻ ngoài tinh nghịch, người đẹp sinh năm 1996 ngày càng nữ tính và trưởng thành hơn, rồi còn dành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Sau khi giành vương miện, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí và tham gia nhiều dự án cộng đồng. Đến năm 2022, cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang (SN 1995) - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Anh cũng từng trở thành Chủ tịch CLB Hà Nội FC khi mới 25 tuổi và là con trai út của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh chuyển về sinh sống cùng gia đình chồng trong căn biệt 6 tầng ở mặt phố, ngay giữa trung tâm Hà Nội. Không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí đắc địa, căn biệt thự còn sở hữu không gian rộng lớn, được thiết kế theo phong cách châu Âu với tông vàng đồng chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng, đồng bộ.

Ngôi nhà gây chú ý bởi kiến trúc châu Âu với tông vàng đồng chủ đạo, không gian rộng rãi cùng nhiều tiện ích như phòng gym, hồ bơi và khu sinh hoạt chung. Đây cũng là nơi gia đình bầu Hiển thường quây quần trong các dịp lễ, Tết và xuất hiện trong những bức ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đỗ Mỹ Linh sau đám cưới, cô làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang sinh sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự 6 tầng tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Trong nhà có phòng tập gym, nhiều tiện ích.

Tháng 7/2023, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Tuệ An (tên thân mật là Titi).

Sau khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Thay vào đó, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm và tham gia điều hành một công ty thuộc hệ sinh thái T&T Group của gia đình chồng, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và bất động sản thương mại. Song song với đó, nàng hậu vẫn duy trì thương hiệu thời trang cá nhân.

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh vẫn khá kín tiếng. Cả hai hiếm khi chia sẻ đời tư hay phô trương cuộc sống trên mạng xã hội.

Thỉnh thoảng, Đỗ Vinh Quang đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên vợ và con gái. Nam doanh nhân thường tự tay đưa đón con, dành thời gian chơi cùng con và đồng hành với gia đình sau giờ làm việc. Ngược lại, Đỗ Mỹ Linh cũng nhiều lần đưa con gái đến sân vận động để cổ vũ đội bóng của chồng.

Trong một lần chia sẻ về hôn nhân, nàng hậu cho biết điều khiến cô trân trọng nhất ở ông xã vẫn là sự chân thành và ấm áp như những ngày đầu quen nhau.

Theo Đỗ Mỹ Linh, hôn nhân không phải là hành trình tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là quá trình hai người cùng chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của đối phương để đồng hành và trưởng thành cùng nhau.

Ảnh: FBNV.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: Thanh niên Việt