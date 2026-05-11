Xe khách bị tông lao xuống vực sâu 40 m, 1 người chết, 10 người bị thương

Sáng 11-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ xe khách rơi xuống vực sâu khi lưu thông trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê (địa phận xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 10-5, xe tải ben do tài xế Nguyễn Thanh Y. (SN 1998, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng phường An Khê đi phường Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận hiện trường vu tai nạn

Khi đến Km 61+100, đèo An Khê, đoạn qua địa bàn thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê thì tông vào phía sau xe khách BKS 50H-059.xx (của nhà xe Lâm Nhật Minh, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng) do tài xế Phạm Thiện T. (SN 1998, trú tỉnh Đắk Lắk) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe khách lao xuống vực sâu 40 mét.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng và 8 người bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng điều tra.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động