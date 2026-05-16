Giải cứu nam thanh niên cầm dao cố thủ trong quán cà phê đòi tự sát

Trước đó, vào sáng 13/5, một nam thanh niên bất ngờ mang theo dao vào một quán cà phê trên đường Y Bih Alêô, phường Buôn Ma Thuột. Sau khi vào quán, nam thanh niên này cầm dao đe doạ nhân viên đuổi ra ngoài rồi cầm dao cố thủ liên tục đòi tự sát. Vụ việc sau đó được người dân trình báo lên Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp vận động nam thanh niên này buông dao nhưng không thành công. Trong quá trình cố thủ tại quán, nam thanh niên này có biểu hiện tâm lý bất ổn, không đe dọa người khác nhưng liên tục đòi tự sát nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Công an phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

“Để đảm bảo tính mạng của nam thanh niên, Công an phường Buôn Ma Thuột đã phải phong tỏa hai đầu tuyến đường, cử người túc trực xuyên đêm để bảo đảm an toàn cho người dân khu vực. Đến khoảng 22h khuya ngày 14/5, sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, nam thanh niên dần buông dao. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối”, Thượng tá Tuấn thông tin.

Bước đầu, danh tính nam thanh niên được xác định là anh N.Đ.L.G. (SN 1994, trú tại TP Hồ Chí Minh, tạm trú tại Đắk Lắk). Nam thanh niên này từng làm điều dưỡng tại bệnh viện nhưng đã nghỉ việc và hiện có biểu hiện trầm cảm. Sau khi giải cứu thành công, lực lượng Công an đã đưa nam thanh niên đến cơ sở y tế để thăm khám.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn