Một phụ nữ nước ngoài lái ôtô gây tai nạn chết người

Theo thông tin ban đầu, khuya 14/5, xe ô tô mang biển kiểm soát 61K-06965 do bà G.G. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Mỹ Thuận về Mỹ Tho.

Xe ôtô lưu thông đến đoạn thuộc ấp 5 đoạn qua xã Bình Phú, đã bất ngờ lao vào nhà dân và tông vào người bà N.T.N. (SN 1959, ngụ xã Bình Phú), đang ngồi bán nước trước cửa nhà. Cú tông mạnh làm người phụ nữ kẹt dưới gầm xe ôtô và bị kéo lê khoảng 10m, gây chấn thương nặng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn